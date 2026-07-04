Son dakika | Adnan Beker CHP'den istifa etti!

CHP Ankara milletvekili Adnan Beker partisinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Partide kişisel hesapların ve hukuksuzluğun hakim olduğunu ifade eden Beker, mevcut yapı içerisinde verilecek siyasi mücadelenin ülkeye ve millete yararı olmayacağı düşüncesinde olduğu için partisinden istifa ettiğini kaydetti.

Beker'in sosyal medya paylaşımı şu şekilde oldu:

Kamuoyuna Saygılarımla Cumhuriyet Halk Partisi’nde kişisel hesapların ve hukuksuzluğun hakim olduğunu üzülerek izlemekteyim. Mevcut yapı içerisinde verilecek bir siyasi mücadelenin ülkemize ve milletimize yararı olmayacağı kanaatinde olduğum için Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Bağımsız Ankara milletvekili olarak ülkemin birliği, beraberliği ve huzuru için mücadele etmeye devam edeceğim.

İSTİFASINDAN ÖNCE KARDEŞİ GÖZALTINA ALINDI

Beker CHP'den istifa etme kararını sosyal medya hesabından duyurmadan dakikalar önce kardeşinin de gözaltına alındığı bilgisi sosyal medyaya yansıdı. İktidar medyasında yer alan habere göre Adnan Beker'in kardeşi Özay Beker ve Cemal Özdemir, Muhammet Yusuf Özdemir ve Buğrahan Yüceldi 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' gerekçesi nedeniyle bugün gözaltına alındı.

OĞLU HAKKINDA DA GÖZALTI KARARI VERİLMİŞTİ

Haziran ayının 11'inde Adnan Beker'in oğlu hakkında 'uyuşturucu' gerekçesi ile bir gözaltı kararı verilmişti. Verilen gözaltı kararının ardından açıklama yapan Beker, kararı sosyal medya üzerinden öğrendiklerini ve test vereceklerini ifade etmişti.

Bu açıklamadan 8 gün sonra tarihler 19 Haziran'ı gösterdiğinde bu defa oğlunun e-Nabız tahlil sonuçlarını paylaşan Beker, uyuşturucu iddialarının gerçeği yansıtmadığını ve adli tıp raporuna itiraz edeceklerini söylemişti.

KILIÇDAROĞLU DOĞRUDAN HEDEF ALIYORDU

21 Mayıs tarihinde verilen butlan kararından 3 gün sonra 24 Mayıs tarihinde CHP Genel Merkezi polis tarafından zorla boşaltılmış ve Kılıçdaroğlu'na teslim edilmişti. Kılıçdaroğlu butlan kararının ardından yaptığı açıklamada doğrudan Adnan Beker'i hedef alarak şu açıklamayı yapmıştı:

“Adnan Beker’in, otobüsünün, militanlarının orada ne işi var ya? Bir akıl var ya. Bunların çoğu partili değil. Taş atmak, olay çıkarmak için mi, CHP’yi yaralamak için mi? Bunlara nasıl güveniyorlar, nasıl inanıyorlar? Ahlaki sorunlu olan bir kişinin CHP Genel Merkezi’nde ne işi var? ‘Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy vermedim’ diyen birinin orada ne işi var? Kabul edilemez, ahlaki değildir. Onların aklıyla giderseniz, işte bu tablo ortaya çıkar. CHP’nin aklı, mantığı, tarihsel birikimiyle gideceksiniz.”

BEKER'DEN NET YANIT

Beker, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına aynı gün yanıt vermiş, Kılıçdaroğlu’nu iftirayla suçlamış; iddiasının aksi durumunda istifaya davet etmişti. Beker sözlerinin devamında şu ifadeleri kullanmıştı:

İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere yetkili tüm merciler gerekli incelemeyi yapsın. Eğer yanımda en ufak bir taşkınlık çıkaran üçüncü bir şahıs tespit edilirse milletvekilliğinden istifa edeceğim.

ÜMİT DİKBAYIR DA BUTLAN SONRASI CHP'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

CHP'ye butlan kararının verilmesinin ardından tepki olarak ilk istifa eden milletvekili Ümit Dikbayır olmuştu. Dikbayır 24 Haziran tarihinde CHP'den istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurmuştu.

HER İKİ İSİM DE İYİ PARTİ'DEN TRANSFER OLMUŞLARDI

Butlan kararına tepki olarak bugüne kadar iki CHP'li vekil istifa etti. İstifa eden iki vekil de İYİ Parti'den istifa ederek CHP'ye katılmışlardı.