Son Dakika | Ümit Dikbayır CHP'den istifa etti

Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

Dikbayır istifa kararında mahkemenin mutlak butlan kararıyla göreve gelen Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin etkili olduğunu vurguladı.

ÜMİT DİKBAYIR CHP'DEN İSTİFA ETTİ

"İtirazım; bu partide en üst makamları işgal etmiş olmasına rağmen bugün hâlâ partiyi kendi kişisel hesaplarının, kırgınlıklarının ve siyasi hırslarının gölgesinden çıkaramayan anlayışadır." diyen Sakarya Milletvekili, "Türkiye’nin sükûnete, akla ve sorumluluk duygusuna ihtiyacı varken; Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir kişinin bitmeyen hesaplaşmalarının aracı hâline getirilmesini kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

"Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu partinin makamları, şahsi ikbalin ve geçmişin rövanşlarının sahnesi olamaz. Türkiye’ye umut olması gereken bir partinin, atanarak makama gelen bir kişinin kişisel hesaplaşmaları uğruna kutuplaşmanın, tasfiyelerin ve siyasi entrikaların içine sürüklenmesini doğru bulmuyorum." ifadelerini yer verdiği açıklamasında Ümit Dikbayır, son olarak şunlara yer verdi:

"Benim itirazım Cumhuriyet Halk Partisine değil; Cumhuriyet’in mirasını kendi siyasi varlığını sürdürmenin aracı hâline getirenleredir. Bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum."

Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın X paylaşımı (23 Haziran 2026)

GEÇTİĞİMİZ YIL CHP'YE GEÇMİŞTİ

İYİ Parti'den ihraç edildikten sonra bir süre bağımsız olarak devam eden Dikbayır, 21 Ekim 2025'te CHP'ye katılmıştı. Sakarya Milletvekili'ne CHP rozetini Özgür Özel takmıştı.

Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır CHP'ye katıldı (21 Ekim 2025)

CHP'Lİ VEKİL SAYISI 136'YA DÜŞTÜ

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda da İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir CHP'den istifa etmişti.

Son istifalarla birlikte TBMM'deki CHP'li milletvekili sayısı 136'ya düştü.