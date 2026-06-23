Son dakika | Demirtaş Kılıçdaroğlu ile görüşmeyecek!

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Kılıçdaroğlu, Sözcü TV yayınında Selahattin Demirtaş’ın dokunulmazlığının kaldırılmasına evet oyu verdiği için pişman olmadığını söylemişti.

Ertesi gün Kılıçdaroğlu’nun yardımcısı Necdet Saraç, HaberTürk'te şu ifadeleri kullandı:

“Önümüzdeki günlerde Kemal bey, Edirne Cezaevi'nde sayın Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek. Demirtaş ziyaretinin ardından Kemal beyin açıklamasını hep beraber dinleriz…”

DEMİRTAŞ KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞMEYECEK

Necdet Saraç’ın bu açıklaması üzerine Halk TV, böyle bir ziyaret başvurusu yapıldığında Demirtaş’ın Kılıçdaroğlu’nu kabul edip etmeyeceğine ilişkin nabız yokladı.

Halk TV’nin edindiği bilgiye göre, Demirtaş, Kılıçdaroğlu ile görüşmeyi kabul etmeyecek.

10 YILDIR HAPİSTE

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 2016 yılında milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin anayasa değişikliğinin kabul edilmesinin ardından hakkında yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanarak cezaevine girdi. Yaklaşık 10 yıldır tutuklu bulunan Demirtaş'ın yargılanma sürecinin önünü açan düzenleme, Kılıçdaroğlu'nun da destek verdiği oylamayla Meclis'ten geçmişti.

TÜLAY HATİMOĞULLARI KILIÇDAROĞLU'NDAN ÖZÜR BEKLEDİKLERİNİ SÖYLEMİŞTİ

Kılıçdaroğlu'nun tepki çeken 'pişmanlık' sözlerinin ardından DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Halk TV'de yaptığı konuşmada, "Kılıçdaroğlu'nu izledim. Biz açıkça özür dilemesini beklerdik." demiş. DEM Parti Eş Genel Başkanı, "Yanlış gördüm, yanlış yönlendirildim demek bir erdemdir. Hala savunuyor. Bunu kabul etmiyoruz. O gün arkadaşlarımızı tutuklayan mantıkla bugün butlan atayan mantık aynıdır." ifadelerini kullanmıştı.

AİHM HAK İHLALİ KARARI VERMİŞTİ

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Demirtaş hakkında açılan ana davaya ilişkin ilk nihai ve kesin kararını 22 Aralık 2020’de Büyük Daire aracılığıyla açıklayarak derhal tahliye çağrısında bulunmuştu.

Bu kararın ardından devam eden yargı sürecinde mahkeme, Demirtaş’ın Kobani davası kapsamındaki ikinci tutukluluğuna yönelik 8 Temmuz 2025 tarihinde yeni bir ihlal kararına daha imza attı.

TÜRKİYE'NİN İTİRAZI REDDEDİLMİŞTİ

Türkiye'nin bu son karara karşı yaptığı itirazın AİHM tarafından reddedilmesiyle birlikte, Demirtaş hakkında verilen en güncel tahliye ve hak ihlali kararı Kasım 2025 itibarıyla kesinleşerek hukuki sürece bağlayıcı bir nitelik kazanmıştı.