Sezai Temelli'den Kılıçdaroğlu'na Demirtaş tepkisi: Ciddiye alınacak biri değil

Dokunulmazlıkların kaldırılmasına destek verdiği için pişman olmadığını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edeceğini açıklamasının ardından DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Kılıçdaroğlu'nun tutumunu sert sözlerle eleştirdi. Sezai Temelli, "Demirtaş'ın tutukluluğunda payı olan bir süreçten dolayı pişmanlık duymayan bir kişi, bizim açımızdan ciddiye alınacak bir siyasetçi değil" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, dokunulmazlıkların kaldırılmasına verdiği destek nedeniyle pişmanlık duymadığını açıklaması siyaset gündeminde geniş yankı uyandırdı. Gelen eleştirilerin ardından Kılıçdaroğlu'nun, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edeceği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu, katıldığı bir programda kendisine yöneltilen "Bunu son kez yaptığınızda Selahattin Demirtaş tutuklandı" hatırlatmasına, "Selahattin Bey hakkında zaten terör suçlamaları vardı" yanıtını vermişti. Dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde oy kullandığını da doğrulayan Kılıçdaroğlu, "Pişman mısınız?" sorusuna ise "Hayır" cevabını vermişti.

Bu açıklamaların ardından DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli'den dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Katıldığı İlke TV canlı yayınında konuşan Temelli, Kılıçdaroğlu'nun yıllar önce pişmanlığını dile getirmesi gerektiğini savundu.

Temelli, "Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ başta olmak üzere birçok siyasetçinin gözaltına alındığı 4 Kasım 2016 tarihinde çıkıp pişman olduğunu söyleyebilseydi. Ancak bunu yapmadı. 'Anayasaya aykırı ama evet diyeceğiz' dedi. Anayasaya aykırı olduğunu kabul ettiğiniz bir düzenlemeye destek vermek, anayasa ihlalidir" ifadelerini kullandı.

"DEMİRTAŞ'IN KARŞISINA OTURUP NE SÖYLEYECEK?"

Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş'ı ziyaret etme kararını da eleştiren Temelli, "Daha dün 'pişman değilim' diyen bir kişinin bugün Demirtaş'ı ziyaret edeceğini açıklaması büyük bir çelişkidir. Selahattin Demirtaş'ın karşısına oturup ne söyleyecek? 'Dokunulmazlıkları kaldırdım, anayasaya aykırıydı ama evet dedim, pişman da değilim' mi diyecek? Bu artık mizahın bile kabul etmekte zorlanacağı bir tablo" dedi.

Temelli, açıklamalarının devamında Kılıçdaroğlu'nu muhatap almak istemediklerini belirterek, "Bugün yaklaşık 10 yıldır cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğunda payı olan bir süreçten dolayı pişmanlık duymayan bir kişi, bizim açımızdan ciddiye alınacak bir siyasetçi değildir" ifadelerini kullandı.