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Halk TV Türkiye Son dakika | CHP Lideri Özgür Özel'den grup toplantısı kararı

Son dakika | CHP Lideri Özgür Özel'den grup toplantısı kararı

Son dakika haberi... Seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel yarın grup kürsüsüne çıkacak.

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Son dakika | CHP Lideri Özgür Özel'den grup toplantısı kararı
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Seçilmiş CHP Genel Başkanı ve Grup Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) A takımıyla bir araya geldi.. Saat 12.17 itibarıyla başlayan toplantıda Özel ve kurmayları, yarın düzenlenecek CHP haftalık grup toplantısına yönelik izleyecekleri yol haritasını belirledi.

ÖZEL KÜRSÜYE ÇIKACAK

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Özel'in yarınki haftalık grup toplantısında konuşup konuşmayacağı sorusu yanıt buldu. Toplantı bitiminde parti yönetimi, Özgür Özel'in grup kürsüsüne çıkmasını ve milletvekillerine hitap etmesini kararlaştırdı.

Zeynel Emre, saat 14.30'da TBMM Ana Bina Basın Toplantı Salonu'nda düzenleyeceği basın toplantısı ile yarınki grup toplantısına ilişkin alınan kararın detaylarını açıklayacak.

Son dakika | CHP Lideri Özgür Özel'den grup toplantısı kararı - Resim : 1

Butlan yönetimi ise yarın için toplantı yapmama kararı almıştı.

Öte yandan MYK'nin gündeminde kurultay süreci, saha çalışmaları, il başkanlarının görevden alınmaları ile disipline sevk konuları da yer alacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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