Savaşta barut kokusunu gizlemek için kullanıldı: Ayda 50 ton üretip dünyaya satıyorlar
Vietnam'ın başkenti Hanoi'nin 35 kilometre güneyindeki Quang Phu Cau köyü, 100 yılı aşkın tütsü üretim geleneğiyle ülkenin manevi mirasını yaşatıyor. Köydeki 300'den fazla hane bu kadim zanaatla geçimini sağlıyor.
Vietnam'ın başkenti Hanoi'nin Ung Hoa ilçesine bağlı Quang Phu Cau köyü, havadan bakıldığında devasa bir kırmızı mozaiğe benziyor.
Köy meydanlarında kurutulmak üzere açılan binlerce renkli tütsü demeti, oluşturdukları geometrik desenlerle dünya genelindeki fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.
Tütsü üretimi Phu Luong Thuong köyünde başlamış, zamanla Dao Tu, Cau Bau ve Xa Cau köylerine yayılarak bölgeyi geniş bir zanaat havzasına dönüştürmüş.
Üretim süreci bambu çubukların belirli boyutlarda kesilmesiyle başlıyor.
Kesilen bambular böceklenmeyi önlemek amacıyla aylarca kimyasal çözeltide bekletiliyor.
Bekletme işleminin ardından bambular geleneksel yöntemlerle boyanıp güneş altında kurumaya bırakılıyor.
Tütsülerdeki kırmızı renk Vietnam bayrağını, pembe renk ise ülkenin simgesi lotus çiçeğini temsil ediyor.
Köydeki hanelerin yaklaşık yüzde 70'i geçimini tütsü üretiminden sağlıyor.
Quang Phu Cau aylık yaklaşık 50 ton tütsü üretiyor ve ürünlerini Hindistan, Çin, Malezya başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediyor.
Köyün 2019 öncesindeki yıllık ihracat miktarı 300 tona ulaşıyordu.
Ancak Hindistan'ın 2019'da yerli üretimi korumak amacıyla Vietnam'dan tütsü ithalatına kısmi yasak getirmesi köyü zor durumda bıraktı.
Üreticiler bu dönemde kooperatif modeline yönelerek ayakta kalmayı başardı.
Vietnam Savaşı sırasında burada üretilen tütsüler barut kokusunu gizlemek için stratejik araç olarak kullanıldı.
Tütsülerin yaydığı yoğun koku, Vietnamlı askerlerin düzenlediği baskın operasyonlarını örtbas etmeye yardımcı oldu.
Bugün modern makineler üretime dahil olsa da zanaatkarlar boyama ve demetleme gibi aşamalarda geleneksel yöntemlerini korumayı sürdürüyor.
Köyde en hareketli dönem Tet olarak bilinen Ay Yeni Yılı öncesine denk geliyor.
Budist tapınaklarda ve bayram törenlerinde yakılan tütsüler, Vietnamlılar için duaları gökyüzüne taşıyan kutsal bir araç niteliği taşıyor.
Tütsü demetlerinin açık alanlarda oluşturduğu renk cümbüşü, uluslararası fotoğraf yarışmalarında ödül alan karelere de ev sahipliği yaptı.
(AA)