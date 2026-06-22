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Halk TV Dünya Savaşta barut kokusunu gizlemek için kullanıldı: Ayda 50 ton üretip dünyaya satıyorlar

Savaşta barut kokusunu gizlemek için kullanıldı: Ayda 50 ton üretip dünyaya satıyorlar

Vietnam'ın başkenti Hanoi'nin 35 kilometre güneyindeki Quang Phu Cau köyü, 100 yılı aşkın tütsü üretim geleneğiyle ülkenin manevi mirasını yaşatıyor. Köydeki 300'den fazla hane bu kadim zanaatla geçimini sağlıyor.

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Sena Çayan
Sena Çayan Derleyen
Savaşta barut kokusunu gizlemek için kullanıldı: Ayda 50 ton üretip dünyaya satıyorlar - Fotoğraf: 1
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Vietnam'ın başkenti Hanoi'nin Ung Hoa ilçesine bağlı Quang Phu Cau köyü, havadan bakıldığında devasa bir kırmızı mozaiğe benziyor.

Savaşta barut kokusunu gizlemek için kullanıldı: Ayda 50 ton üretip dünyaya satıyorlar - Fotoğraf: 2
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Köy meydanlarında kurutulmak üzere açılan binlerce renkli tütsü demeti, oluşturdukları geometrik desenlerle dünya genelindeki fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Savaşta barut kokusunu gizlemek için kullanıldı: Ayda 50 ton üretip dünyaya satıyorlar - Fotoğraf: 3
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Tütsü üretimi Phu Luong Thuong köyünde başlamış, zamanla Dao Tu, Cau Bau ve Xa Cau köylerine yayılarak bölgeyi geniş bir zanaat havzasına dönüştürmüş.

Savaşta barut kokusunu gizlemek için kullanıldı: Ayda 50 ton üretip dünyaya satıyorlar - Fotoğraf: 4
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Üretim süreci bambu çubukların belirli boyutlarda kesilmesiyle başlıyor.

Savaşta barut kokusunu gizlemek için kullanıldı: Ayda 50 ton üretip dünyaya satıyorlar - Fotoğraf: 5
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Kesilen bambular böceklenmeyi önlemek amacıyla aylarca kimyasal çözeltide bekletiliyor.

Savaşta barut kokusunu gizlemek için kullanıldı: Ayda 50 ton üretip dünyaya satıyorlar - Fotoğraf: 6
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Bekletme işleminin ardından bambular geleneksel yöntemlerle boyanıp güneş altında kurumaya bırakılıyor.

Savaşta barut kokusunu gizlemek için kullanıldı: Ayda 50 ton üretip dünyaya satıyorlar - Fotoğraf: 7
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Tütsülerdeki kırmızı renk Vietnam bayrağını, pembe renk ise ülkenin simgesi lotus çiçeğini temsil ediyor.

Savaşta barut kokusunu gizlemek için kullanıldı: Ayda 50 ton üretip dünyaya satıyorlar - Fotoğraf: 8
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Köydeki hanelerin yaklaşık yüzde 70'i geçimini tütsü üretiminden sağlıyor.

Savaşta barut kokusunu gizlemek için kullanıldı: Ayda 50 ton üretip dünyaya satıyorlar - Fotoğraf: 9
9 18

Quang Phu Cau aylık yaklaşık 50 ton tütsü üretiyor ve ürünlerini Hindistan, Çin, Malezya başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediyor.

Savaşta barut kokusunu gizlemek için kullanıldı: Ayda 50 ton üretip dünyaya satıyorlar - Fotoğraf: 10
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Köyün 2019 öncesindeki yıllık ihracat miktarı 300 tona ulaşıyordu.

Savaşta barut kokusunu gizlemek için kullanıldı: Ayda 50 ton üretip dünyaya satıyorlar - Fotoğraf: 11
11 18

Ancak Hindistan'ın 2019'da yerli üretimi korumak amacıyla Vietnam'dan tütsü ithalatına kısmi yasak getirmesi köyü zor durumda bıraktı.

Savaşta barut kokusunu gizlemek için kullanıldı: Ayda 50 ton üretip dünyaya satıyorlar - Fotoğraf: 12
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Üreticiler bu dönemde kooperatif modeline yönelerek ayakta kalmayı başardı.

Savaşta barut kokusunu gizlemek için kullanıldı: Ayda 50 ton üretip dünyaya satıyorlar - Fotoğraf: 13
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Vietnam Savaşı sırasında burada üretilen tütsüler barut kokusunu gizlemek için stratejik araç olarak kullanıldı.

Savaşta barut kokusunu gizlemek için kullanıldı: Ayda 50 ton üretip dünyaya satıyorlar - Fotoğraf: 14
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Tütsülerin yaydığı yoğun koku, Vietnamlı askerlerin düzenlediği baskın operasyonlarını örtbas etmeye yardımcı oldu.

Savaşta barut kokusunu gizlemek için kullanıldı: Ayda 50 ton üretip dünyaya satıyorlar - Fotoğraf: 15
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Bugün modern makineler üretime dahil olsa da zanaatkarlar boyama ve demetleme gibi aşamalarda geleneksel yöntemlerini korumayı sürdürüyor.

Savaşta barut kokusunu gizlemek için kullanıldı: Ayda 50 ton üretip dünyaya satıyorlar - Fotoğraf: 16
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Köyde en hareketli dönem Tet olarak bilinen Ay Yeni Yılı öncesine denk geliyor.

Savaşta barut kokusunu gizlemek için kullanıldı: Ayda 50 ton üretip dünyaya satıyorlar - Fotoğraf: 17
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Budist tapınaklarda ve bayram törenlerinde yakılan tütsüler, Vietnamlılar için duaları gökyüzüne taşıyan kutsal bir araç niteliği taşıyor.

Savaşta barut kokusunu gizlemek için kullanıldı: Ayda 50 ton üretip dünyaya satıyorlar - Fotoğraf: 18
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Tütsü demetlerinin açık alanlarda oluşturduğu renk cümbüşü, uluslararası fotoğraf yarışmalarında ödül alan karelere de ev sahipliği yaptı.

(AA)

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