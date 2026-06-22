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Halk TV Magazin Canan Karatay'dan Hakan Ural'a: Beş kuruşa dört takla atan insansın

Canan Karatay'dan Hakan Ural'a: Beş kuruşa dört takla atan insansın

Hakan Ural'ın Prof. Dr. Canan Karatay'ı konuk aldığı televizyon programı ilginç anlara sahne oldu. Ünlü iç hastalıkları ve dahiliye uzmanı Karatay, Hakan Ural'a imalı bir biçimde "Beş kuruşa dört takla atan bir insansın." dedi.

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Hakan Ural ile Ferda Yıldırım'ın sunduğu "Neler Oluyor Hayatta" isimli programına Prof. Dr. Canan Karatay konuk oldu.

Kanal D ekranlarında yayınlanan programda Karatay ile Ural arasında geçen diyalog gündem oldu.

Hakan Ural, ünlü iç hastalıkları ve dahiliye uzmanı Karatay'ın kendisine Babalar Günü dolayısıyla 200 TL harçlık verdiğini söyleyerek "Allah razı olsun." dedi.

Canan Karatay'dan Hakan Ural'a: Beş kuruşa dört takla atan insansın - Resim : 1

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KARATAY'DAN HAKAN URAL'A ESPRİLİ GÖNDERME

Bunun üzerine Karatay, esprili bir biçimde Ural'a "Güle güle kullan. 5 kuruşa 4 takla atan bir insansın çünkü." dedi.

Stüdyoda kahkaha sesleri duyulurken Ural, Karatay'ın bu sözlerini gülerek karşılarken "Tabii ben parayı severim, yalan yok." ifadelerini kullandı.

Karatay ise ardından "Nasıl da biliyorum" dedi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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