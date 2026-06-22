Canan Karatay'dan Hakan Ural'a: Beş kuruşa dört takla atan insansın

Hakan Ural ile Ferda Yıldırım'ın sunduğu "Neler Oluyor Hayatta" isimli programına Prof. Dr. Canan Karatay konuk oldu.

Kanal D ekranlarında yayınlanan programda Karatay ile Ural arasında geçen diyalog gündem oldu.

Hakan Ural, ünlü iç hastalıkları ve dahiliye uzmanı Karatay'ın kendisine Babalar Günü dolayısıyla 200 TL harçlık verdiğini söyleyerek "Allah razı olsun." dedi.

KARATAY'DAN HAKAN URAL'A ESPRİLİ GÖNDERME

Bunun üzerine Karatay, esprili bir biçimde Ural'a "Güle güle kullan. 5 kuruşa 4 takla atan bir insansın çünkü." dedi.

Stüdyoda kahkaha sesleri duyulurken Ural, Karatay'ın bu sözlerini gülerek karşılarken "Tabii ben parayı severim, yalan yok." ifadelerini kullandı.

Karatay ise ardından "Nasıl da biliyorum" dedi.