Kılıçdaroğlu'nun yeni ihraç listesi belli oldu: Günler önce isim vermişti

Mutlak butlan kararıyla CHP yönetimini alan Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin ihraç kararlarının ardı arkası kesilmiyor. MYK ve Parti Meclisi'ni toplayarak yeni isimlerin ihracı için harekete geçeceği öğrenilen Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında CHP lideri Özgür Özel'e desteğini açıklayan CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in ismini vermişti.

KILIÇDAROĞLU'NUN YENİ İHRAÇ LİSTESİ BELLİ OLDU

Nefes'ten Mahir Bağış'ın aktardığına göre CHP kulislerinde, Kılıçdaroğlu ve yönetiminin masasındaki ihraç listesinde yer alan isimler yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Kılıçdaroğlu'nun yeni ihraç listesinde yer alan isimlerin başında, İYİ Parti’den istifa etmelerinin ardından bir süre bağımsız kalan ve daha sonra CHP’ye katılan Ankara Milletvekili Adnan Beker ile Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır geliyor.

İhraç dalgası yalnızca milletvekilleriyle sınırlı kalmayacak. Birçok il ve ilçe başkanı da görevden el çektirilecek. Özellikle, CHP Genel Merkezi tarafından atanan üç ilçe başkanını görevden alan Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı’nın görevden alınmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Kılıçdaroğlu yönetimi, daha önceki süreçte de 3 mevcut ve 3 eski il başkanının ihracını talep etmiş, ayrıca 5 ilde il başkanlarını görevden alarak yerlerine yeni atamalar gerçekleştirmişti. Bu hafta yapılacak toplantılarda ise Özgür Özel’e yakınlığıyla bilinen bazı isimlerin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesi bekleniyor.

GÜNLER ÖNCE İSİM VERMİŞTİ

Kılıçdaroğlu günler önce katıldığı Sözcü yayınında ihraç listesinde olduğu konuşulanları işaret etmiş "arınma" diyerek isim vermişti. Butlan yönetiminin CHP Genel Merkezi’nin tahliyesinde polis müdahalesini talep ettiği gün yaşanan olayları hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Adnan Beker'in otobüsünün orada ne işi var, militanlarının orada ne işi var? Bunlara nasıl güveniyorlar, nasıl partiye sokuyorlar? Kabul edilemez!" demişti.

Genel merkeze iki danışmanıyla birlikte "seçilmiş genel başkana destek vermek amacıyla" gittiğini belirten Adnan Beker, Kılıçdaroğlu'nun o sözlerinin ardından Ankara Nöbetçi Cumhuriyet Başsavcılığı’na avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.

Başvuruda, "Şüpheli, beyanlarıyla müvekkilimin bir grup militan ile parti genel merkezine geldiği, bu kişilere taş atma ve şiddet eylemi gerçekleştirme talimatı verdiği veya azmettirdiği yönünde açıkça gerçek dışı, hiçbir somut delile dayanmayan bir vakıa isnat etmiştir" denildi.

Adnan Beker, Özgür Özel'e açık desteğini açıklayan isimler arasında yer alıyor.