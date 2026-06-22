CHP'nin butlan yönetimi için son tarih 26 Haziran: Kritik adım atılacak

Kılıçdaroğlu'nun butlan kararı ile CHP'nin başına getirilmesine Özgür Özel cephesinden itirazlar devam ederken derhal olağanüstü kurultay için hukuki adımlar atılmaya devam ediliyor. Parti tüzüğüne göre hareket eden Özel cephesi tüm hukuki adımları atacağını daha önce pek çok defa belirtmişti.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre 1 Haziran tarihinde CHP delegeleri, "Olağanüstü kurultay" için imza toplamaya başladı. Toplanan imza sayısı bin 133'e kadar çıktı. İstanbul delegesi 170 kişinin imzası devam eden yargı süreci ile butlan yönetimi tarafından sayılmadı ve sayısı 833'e düşürülen noter onaylı delege imzaları, 17 Haziran'da CHP Genel Merkezi'ne iletildi. İmzaların işleme konulması için 10 gün süre verildi.

ADIM ATILMAZSA MAHKEMEYE BAŞVURULACAK

Butlan yönetiminin imzaları işleme koyması için verilen ve 26 Haziran tarihinde dolacak 10 günlük sürenin ardından izlenecek yol haritasının ayrıntıları belli oldu. Delegeler, "İmzalar işleme konulmayarak Parti Tüzüğü ihlal edildi" diyerek mahkemeye başvuracak.

Sulh hukuk mahkemesinden , "Olağanüstü kurultayın toplanması gerekliliğinin tespiti" istenecek. Mahkeme, ilk olarak delege çoğunluğunun bulunup bulunmadığını tespit edecek. Bu tespitin ardından, "Şartların oluştuğu" görüşüne varılması halinde olağanüstü kurultayın yapılması yönünde karar çıkabilecek.