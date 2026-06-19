Çetin kışın ardından Kars'ta büyük sürpriz: Toprağın altından sırayla çıktılar!
Kars'ın Selim ilçesinde çayırlık bir alanda yuvalarından çıkan kızıl tilki yavruları görüntülendi. Bölgede çetin geçen kış mevsiminin ardından doğan yavrular kamerayı görür görmez oyuna başladı.
Kars'ın Selim ilçesine bağlı Karahamza köyünde çayırlık bir alanda kızıl tilki yavruları görüntülendi.
Bölgede kış aylarının uzun ve sert geçiyor.
Kızıl tilkiler bu sert kış şartlarına karşın bölgede yaşamını sürdürüyor.
Tilkiler nisan ve mayıs aylarında güvenli buldukları arazilerde toprağın altına yuva kazıyor.
Görüntülenen 3 yavru tilkinin yaklaşık bir ay önce dünyaya geldiği belirlendi.
Yavru tilkiler yuvalarından çıkarak çayırlık alanda dolaştı.
Tilki yavruları birbirleriyle oyun oynayarak vakit geçirdi.
Yavrular ışığa ve sese karşı oldukça duyarlı davranışlar sergiledi.
Kızıl tilki, dünyada en yaygın görülen tilki türlerinden biri olarak biliniyor.
Bu türün Avrupa, Asya, Kuzey Amerika ve Kuzey Afrika'da geniş bir yayılım alanı bulunuyor.
Kızıl tilkiler genellikle gece aktif olan hayvanlar arasında yer alıyor.
Yavru tilkiler doğduktan sonraki ilk haftalarda yuvadan dışarı çıkmıyor.
Anne tilkiler yavrularını yaklaşık 7-8 ay boyunca koruyup besliyor.
Kızıl tilkiler beslenme açısından fare, kuş ve böcek gibi küçük canlıları tercih ediyor.
Türün doğal yaşam alanlarının korunması ekosistem dengesi açısından önem taşıyor.
(AA)