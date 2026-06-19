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Halk TV Türkiye Çetin kışın ardından Kars'ta büyük sürpriz: Toprağın altından sırayla çıktılar!

Çetin kışın ardından Kars'ta büyük sürpriz: Toprağın altından sırayla çıktılar!

Kars'ın Selim ilçesinde çayırlık bir alanda yuvalarından çıkan kızıl tilki yavruları görüntülendi. Bölgede çetin geçen kış mevsiminin ardından doğan yavrular kamerayı görür görmez oyuna başladı.

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Sena Çayan
Sena Çayan Derleyen
Çetin kışın ardından Kars'ta büyük sürpriz: Toprağın altından sırayla çıktılar! - Fotoğraf: 1
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Kars'ın Selim ilçesine bağlı Karahamza köyünde çayırlık bir alanda kızıl tilki yavruları görüntülendi.

Çetin kışın ardından Kars'ta büyük sürpriz: Toprağın altından sırayla çıktılar! - Fotoğraf: 2
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Bölgede kış aylarının uzun ve sert geçiyor.

Çetin kışın ardından Kars'ta büyük sürpriz: Toprağın altından sırayla çıktılar! - Fotoğraf: 3
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Kızıl tilkiler bu sert kış şartlarına karşın bölgede yaşamını sürdürüyor.

Çetin kışın ardından Kars'ta büyük sürpriz: Toprağın altından sırayla çıktılar! - Fotoğraf: 4
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Tilkiler nisan ve mayıs aylarında güvenli buldukları arazilerde toprağın altına yuva kazıyor.

Çetin kışın ardından Kars'ta büyük sürpriz: Toprağın altından sırayla çıktılar! - Fotoğraf: 5
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Görüntülenen 3 yavru tilkinin yaklaşık bir ay önce dünyaya geldiği belirlendi.

Çetin kışın ardından Kars'ta büyük sürpriz: Toprağın altından sırayla çıktılar! - Fotoğraf: 6
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Yavru tilkiler yuvalarından çıkarak çayırlık alanda dolaştı.

Çetin kışın ardından Kars'ta büyük sürpriz: Toprağın altından sırayla çıktılar! - Fotoğraf: 7
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Tilki yavruları birbirleriyle oyun oynayarak vakit geçirdi.

Çetin kışın ardından Kars'ta büyük sürpriz: Toprağın altından sırayla çıktılar! - Fotoğraf: 8
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Yavrular ışığa ve sese karşı oldukça duyarlı davranışlar sergiledi.

Çetin kışın ardından Kars'ta büyük sürpriz: Toprağın altından sırayla çıktılar! - Fotoğraf: 9
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Kızıl tilki, dünyada en yaygın görülen tilki türlerinden biri olarak biliniyor.

Çetin kışın ardından Kars'ta büyük sürpriz: Toprağın altından sırayla çıktılar! - Fotoğraf: 10
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Bu türün Avrupa, Asya, Kuzey Amerika ve Kuzey Afrika'da geniş bir yayılım alanı bulunuyor.

Çetin kışın ardından Kars'ta büyük sürpriz: Toprağın altından sırayla çıktılar! - Fotoğraf: 11
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Kızıl tilkiler genellikle gece aktif olan hayvanlar arasında yer alıyor.

Çetin kışın ardından Kars'ta büyük sürpriz: Toprağın altından sırayla çıktılar! - Fotoğraf: 12
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Yavru tilkiler doğduktan sonraki ilk haftalarda yuvadan dışarı çıkmıyor.

Çetin kışın ardından Kars'ta büyük sürpriz: Toprağın altından sırayla çıktılar! - Fotoğraf: 13
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Anne tilkiler yavrularını yaklaşık 7-8 ay boyunca koruyup besliyor.

Çetin kışın ardından Kars'ta büyük sürpriz: Toprağın altından sırayla çıktılar! - Fotoğraf: 14
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Kızıl tilkiler beslenme açısından fare, kuş ve böcek gibi küçük canlıları tercih ediyor.

Çetin kışın ardından Kars'ta büyük sürpriz: Toprağın altından sırayla çıktılar! - Fotoğraf: 15
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Türün doğal yaşam alanlarının korunması ekosistem dengesi açısından önem taşıyor.

(AA)

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