Halk TV Türkiye Trakya sarı gelinliğini giydi: Herkes onları görmek için akın ediyor

Trakya sarı gelinliğini giydi: Herkes onları görmek için akın ediyor Istranca Dağları'nın eteklerinde açan ayçiçeği tarlaları, Kırklareli'yi sarı ile yeşilin kucaklaştığı bir manzaraya çevirdi. Tarlalar ziyaretçi ve fotoğraf tutkunlarının akınına uğradı.

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