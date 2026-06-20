Trakya sarı gelinliğini giydi: Herkes onları görmek için akın ediyor
Istranca Dağları'nın eteklerinde açan ayçiçeği tarlaları, Kırklareli'yi sarı ile yeşilin kucaklaştığı bir manzaraya çevirdi. Tarlalar ziyaretçi ve fotoğraf tutkunlarının akınına uğradı.
Kırklareli'nin Istranca Dağları eteklerinde açan ayçiçeği tarlaları kente bambaşka bir görünüm kazandırdı.
Halk arasında "gündöndü" adıyla anılan bitki, özellikle gün doğumu ve gün batımında oluşturduğu manzaralarla ziyaretçileri büyülüyor.
Tarlalar kentin pek çok bölgesinde açılırken en yoğun manzara Kırklareli-İstanbul karayolu güzergahında ortaya çıkıyor.
Yoldan geçenler durup fotoğraf çekmek için araçlarından iniyor.
Tarlalara gelen ziyaretçiler yürüyüş yapıp doğayla baş başa zaman geçirirken bir yandan da kareleri ölümsüzleştiriyor.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, ayçiçeği tarlalarının kent turizmine önemli katkı sağladığını söyledi.
Şen, tarlaların Trakya coğrafyasına ayrı bir renk kattığını da vurguladı.
Müdür, "Ayçiçeklerinin açmasıyla Kırklareli adeta sarıya büründü. Istranca Dağları'nın yeşili ile ayçiçeklerinin sarısı muazzam bir kontrast oluşturuyor" dedi.
Şen, bu dönemde kente yerli ve yabancı turistler ile fotoğraf sanatçılarının akın ettiğini aktardı.
Müdür, herkesi "Trakya'nın bu sarı gelinliğini" yerinde görmeye çağırdı.
Tarlalardaki şenlik, hasat dönemine kadar devam edecek.
(AA)