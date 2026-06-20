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Halk TV Türkiye Trakya sarı gelinliğini giydi: Herkes onları görmek için akın ediyor

Trakya sarı gelinliğini giydi: Herkes onları görmek için akın ediyor

Istranca Dağları'nın eteklerinde açan ayçiçeği tarlaları, Kırklareli'yi sarı ile yeşilin kucaklaştığı bir manzaraya çevirdi. Tarlalar ziyaretçi ve fotoğraf tutkunlarının akınına uğradı.

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Trakya sarı gelinliğini giydi: Herkes onları görmek için akın ediyor - Fotoğraf: 1
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Kırklareli'nin Istranca Dağları eteklerinde açan ayçiçeği tarlaları kente bambaşka bir görünüm kazandırdı.

Trakya sarı gelinliğini giydi: Herkes onları görmek için akın ediyor - Fotoğraf: 2
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Halk arasında "gündöndü" adıyla anılan bitki, özellikle gün doğumu ve gün batımında oluşturduğu manzaralarla ziyaretçileri büyülüyor.

Trakya sarı gelinliğini giydi: Herkes onları görmek için akın ediyor - Fotoğraf: 3
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Tarlalar kentin pek çok bölgesinde açılırken en yoğun manzara Kırklareli-İstanbul karayolu güzergahında ortaya çıkıyor.

Trakya sarı gelinliğini giydi: Herkes onları görmek için akın ediyor - Fotoğraf: 4
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Yoldan geçenler durup fotoğraf çekmek için araçlarından iniyor.

Trakya sarı gelinliğini giydi: Herkes onları görmek için akın ediyor - Fotoğraf: 5
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Tarlalara gelen ziyaretçiler yürüyüş yapıp doğayla baş başa zaman geçirirken bir yandan da kareleri ölümsüzleştiriyor.

Trakya sarı gelinliğini giydi: Herkes onları görmek için akın ediyor - Fotoğraf: 6
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İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, ayçiçeği tarlalarının kent turizmine önemli katkı sağladığını söyledi.

Trakya sarı gelinliğini giydi: Herkes onları görmek için akın ediyor - Fotoğraf: 7
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Şen, tarlaların Trakya coğrafyasına ayrı bir renk kattığını da vurguladı.

Trakya sarı gelinliğini giydi: Herkes onları görmek için akın ediyor - Fotoğraf: 8
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Müdür, "Ayçiçeklerinin açmasıyla Kırklareli adeta sarıya büründü. Istranca Dağları'nın yeşili ile ayçiçeklerinin sarısı muazzam bir kontrast oluşturuyor" dedi.

Trakya sarı gelinliğini giydi: Herkes onları görmek için akın ediyor - Fotoğraf: 9
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Şen, bu dönemde kente yerli ve yabancı turistler ile fotoğraf sanatçılarının akın ettiğini aktardı.

Trakya sarı gelinliğini giydi: Herkes onları görmek için akın ediyor - Fotoğraf: 10
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Müdür, herkesi "Trakya'nın bu sarı gelinliğini" yerinde görmeye çağırdı.

Trakya sarı gelinliğini giydi: Herkes onları görmek için akın ediyor - Fotoğraf: 11
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Tarlalardaki şenlik, hasat dönemine kadar devam edecek.

(AA)

Kırklareli Bitki Doğa Hasat
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