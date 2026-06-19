ABD şampiyon olursa 100 jeep hediye sözü! Ama sadece o isimdekilere!

"Otomotiv devi Jeep, tarihin en çılgın ve gerçekleşmesi en zor çekilişine imza atıyor! Şirket, tam 100 adet efsanevi Wrangler modelini bedava dağıtacağını açıkladı. Buraya kadar her şey harika görünse de bedava bir Jeep sahibi olabilmek için önünüzde aşmanız gereken iki devasa engel var: İlki ABD milli takımının futbolda dünya şampiyonu olması, ikincisi ise nüfus cüzdanınızda yazan o isim! İşte Jeep'in kimsenin kolay kolay kazanamayacağını bilerek girdiği o akılalmaz kumarın detayları..."

ADINIZ GEORGE WASHİNGTON DEĞİLSE ŞANSINIZ YOK!

Wrangler yarışmasını sadece George Washington adını taşıyan kişiler kazanacak, tıpkı Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk başkanı gibi.

Eğer ABD futbolda dünya şampiyonu olursa, Jeep 100 adet Wrangler'ı Amerikan vatandaşlarına hediye edecek. Amerikan milli takımının ne kadar iyi olursa olsun, finale ulaşmasını beklemek zor ancak Jeep bilinçli olarak bu riski aldı. Ancak, her taraftar bu ödülü kazanamayacak; şirket, aday sayısını büyük ölçüde sınırlayan belirli bir koşul belirledi. Bu nedenle, sadece ABD'nin ilk başkanı gibi George Washington adını taşıyan kişiler Wrangler kazanabilecek. Ayrıca 18 yaşından büyük olmaları ve ABD'de ikamet etmeleri gerekiyor.

Bu şartları karşılayanlar, promosyon için kurulan bir platforma kayıt olabilirler. Bilgileri doğrulandıktan sonra, sürecin bir parçası olacaklardır. Şirket, yüz kişilik bir kontenjan sınırı belirlemiştir. İstatistikler, yüz binlerce kişinin Washington soyadına sahip olduğunu gösteriyor. Ancak yetkililer, bu soyadını George adıyla birleştirenlerin sayısına ilişkin verileri yayınlamıyor.

Kayıtlar özel bir web sitesinde açık ve Jeep, Amerikan futbolu mucizesi durumunda, doğrulanmış ilk 100 kayıtlı katılımcıya bir araba hediye edecek ancak, yaratıcılığa yer yok. İsim varyasyonları, farklı yazımlar, kısaltmalar veya takma adlar geçerli değil. Sadece geçerli ehliyetinde George Washington yazan kişiler katılabilir. Stellantis, FCA, Highdive Advertising reklam ajansı ve bağlı şirketlerin çalışanları ile aile üyeleri bu kampanyadan hariç tutulmuştur.

Tüm kampanya, üretici için gerçek riski çok düşük tutarken muhteşem görünmek için tasarlanmıştır. Bahisçiler ve analistler, ABD takımının şampiyonluğu kazanma olasılığını yüksek oranlar olarak görmüyor; yaklaşık %1,2 şansları var. Başka bir deyişle, Jeep'e sosyal medya, televizyon ve medyada yürütülebilecek bir kampanya verildi ve muhtemelen tek bir araba bile teslim etmesine gerek kalmayacak.

Sonuçta, ABD'de kaç tane George Washington olduğu muhtemelen önemli olmayacak çünkü milli takımın finale kalabilmesi için mucize gerçekleştirmesi gerekecek.