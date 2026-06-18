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Filenin Sultanları Fransa'yı da devirdi: Helal olsun size

Filenin Sultanları fırtına gibi esmeye devam ediyor. Voleybol Milletler Ligi'nde Atatürk'ün Kızları, Belçika'dan sonra Fransa'yı da set vermeden devirdi. Ankara'daki mücadeleden Ay - Yıldızlılar 3-0 galip ayrıldı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
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Filenin Sultanları Fransa'yı da devirdi: Helal olsun size - Fotoğraf: 1
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Filenin Sultanları, 2026 Voleybol Milletler Ligi (VNL) ikinci hafta mücadelesinde Fransa ile karşılaştı.

Filenin Sultanları Fransa'yı da devirdi: Helal olsun size - Fotoğraf: 2
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İlk maçta Belçika'ya set vermeden kazanan Ay - Yıldızlılar Fransa'yı da devirdi.
Baştan sona üstün götürdüğü maçta millilerimiz güçlü rakibini 3-0 yenmeyi başardı.

Filenin Sultanları Fransa'yı da devirdi: Helal olsun size - Fotoğraf: 3
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Ankara Spor Salonu'ndaki karşılaşmaya Filenin Sultanları hızlı başladı. İlk set 25 - 17 millilerimizin üstünlüğüyle geçildi.

Filenin Sultanları Fransa'yı da devirdi: Helal olsun size - Fotoğraf: 4
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İkinci set büyük çekişmeye sahne oldu. 23 - 21 geri düşen Ay - Yıldızlılar setin sonunda müthiş bir performans sergiledi.

Filenin Sultanları Fransa'yı da devirdi: Helal olsun size - Fotoğraf: 5
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Art arda bulduğu sayılarla milliler ikinci seti de 25 - 23 kazanmayı bildi.

Filenin Sultanları Fransa'yı da devirdi: Helal olsun size - Fotoğraf: 6
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3. sette de Filenin Sultanları Fransa karşısında üstün olan taraftı. Milliler 3. seti de 25-20 kazandı.

Filenin Sultanları Fransa'yı da devirdi: Helal olsun size - Fotoğraf: 7
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Atatürk'ün kızları Milletler Ligi'nde 3. maçında cumartesi akşamı Almanya ile karşılaşacak.

Filenin Sultanları Fransa'yı da devirdi: Helal olsun size - Fotoğraf: 8
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Karşılaşmaya blok sayıları ve Vargas'ın etkili smaçlarıyla başlayan Türkiye, 5-1 üstünlük sağladı. İki takımın karşılıklı sayılar bulduğu bölümün ardından Fransa farkı 2'ye (13-11) indirdi. Son bölümde daha az hata yapan ay-yıldızlılar, Vargas'ın 8 sayı ürettiği ilk seti, 25-17 kazandı.

Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci setin ilk 14 sayısı 7-7 beraberlikle geçildi. Oyunda üstünlüğü ele geçiren ay-yıldızlı ekip, Fransa'nın servis hataları ve İlkin Aydın'ın servis sayılarıyla farkı 3'e çıkardı: 13-10. Bu sayıdan sonraki 11 oyunun 7'sini alan Fransa, 17-17 eşitliği yakaladı. Vargas'ın smaç ve servis sayılarına, Depie, Elouga ve blok sayılarıyla karşılık veren Fransa, sette ilk kez öne geçti: 20-21. Son bölümde Elif Şahin'in servis serisiyle oyuna yeniden ağırlığını koyan milli takım, çekişmeli geçen ikinci seti 25-23 üstün tamamladı.

Filenin Sultanları Fransa'yı da devirdi: Helal olsun size - Fotoğraf: 9
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Fransa, üçüncü sete 5-1'lik üstünlükle başladı ve Türkiye'ye mola aldırdı. Molanın ardından Vargas ve Jack-Kısal ile sayılar üreten milli takım, farkı kapatarak 10-9 öne geçti. Fransa'nın etkili hücumlarının arından servislerde yaptığı hatalarla sette 15-15 eşitlik sağlandı. Karşılıklı sayıların ardından Vargas ve Jack-Kısal ile etkisini artıran Türkiye, seti 25-20, maçı da 3-0 kazandı.

Melissa Vargas'ın 22 sayı ürettiği karşılaşmanın ardından milli takım, 4. galibiyetini alırken Fransa, 5. yenilgisini yaşadı.

Filenin Sultanları Fransa'yı da devirdi: Helal olsun size - Fotoğraf: 10
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Salon: Ankara
Hakemler: Nicolas Casado (Arjantin), Sinisa Ovuka (Bosna Hersek)
Türkiye: İlkin Aydın, Elif Şahin, Sinead Jack-Kısal, Saliha Şahin, Melissa Vargas, Berka Buse Özden (Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın, Cansu Özbay, Hande Baladın, Defne Başyolcu)
Fransa: Sylves, Cazaute, Ndiaye, Elouga, Rotar, Danard-Selosse (Gelin, Schalk, Stojiljkovic, Ratahiry, Depie, Jaegy)
Setler: 25-17, 25-23, 25-20
Süre: 90 dakika

Filenin Sultanları Fransa'yı da devirdi: Helal olsun size - Fotoğraf: 11
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Filenin Sultanları rakibini 25-14, 25-13 ve 25-23'lük setlerle 3-0 yenerek ikinci haftaya galibiyetle başlamıştı.

Filenin Sultanları Fransa'yı da devirdi: Helal olsun size - Fotoğraf: 12
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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Ankara etabındaki ilk maçında Belçika'yı set vermeden mağlup etmişti.

Filenin Sultanları Fransa'yı da devirdi: Helal olsun size - Fotoğraf: 13
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İŞTE MİLLİ TAKIMIN MAÇ PROGRAMI:

17 Haziran 2026: Türkiye 3-0 Belçika

Filenin Sultanları Fransa'yı da devirdi: Helal olsun size - Fotoğraf: 14
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18 Haziran 2026: Türkiye 3 – 0 Fransa

Filenin Sultanları Fransa'yı da devirdi: Helal olsun size - Fotoğraf: 15
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20 Haziran 2026: Türkiye – Almanya (19.30)

Filenin Sultanları Fransa'yı da devirdi: Helal olsun size - Fotoğraf: 16
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21 Haziran 2026: Türkiye – Çin (19.30)

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