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Halk TV Türkiye Bu köyde traktör yok! Tarlalar 8 bin yıllık yöntemle sürülüyor

Bu köyde traktör yok! Tarlalar 8 bin yıllık yöntemle sürülüyor

Bahçesaray ilçesinin Çatbayır Mahallesi'nde traktörlerin ulaşamadığı engebeli arazilerde çiftçiler, dedelerinden kalma karasabanla toprağı işlemeye devam ediyor.

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Sena Çayan
Sena Çayan Derleyen
Bu köyde traktör yok! Tarlalar 8 bin yıllık yöntemle sürülüyor - Fotoğraf: 1
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Van'ın Bahçesaray ilçesine bağlı Çatbayır Mahallesi'nde dik yamaçlar ve engebeli arazi yapısı nedeniyle traktörler ve modern tarım araçları tarlalara ulaşamıyor.

Bu köyde traktör yok! Tarlalar 8 bin yıllık yöntemle sürülüyor - Fotoğraf: 2
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Tarım makinelerinin çalışamadığı bu arazilerde çiftçiler, yüzyıllardır kullanılan karasabanla toprak sürümü yapıyor.

Bu köyde traktör yok! Tarlalar 8 bin yıllık yöntemle sürülüyor - Fotoğraf: 3
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Sarp dağların arasında kurulu mahallede yüksek rakıma rağmen tahıl ürünleri ve sebze yetiştiriciliği sürdürülüyor.

Bu köyde traktör yok! Tarlalar 8 bin yıllık yöntemle sürülüyor - Fotoğraf: 4
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Mahalle Muhtarı Eyüp Kayan, karasabanla sürülen tarlalarda yetiştirilen sebzelerin mahallelinin temel ihtiyacını karşıladığını belirtiyor.

Bu köyde traktör yok! Tarlalar 8 bin yıllık yöntemle sürülüyor - Fotoğraf: 5
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Muhtar Kayan, "Bazı arazilerin sürüm işlemini yüzyıllardır karasabanla yapıyoruz" diyerek geleneğin kesintisiz sürdüğünü vurguluyor.

Bu köyde traktör yok! Tarlalar 8 bin yıllık yöntemle sürülüyor - Fotoğraf: 6
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Kayan, yalnızca traktörlerin değil iş makinelerinin de bölgenin engebeli arazilerine giremediğini ifade ediyor.

Bu köyde traktör yok! Tarlalar 8 bin yıllık yöntemle sürülüyor - Fotoğraf: 7
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Ucu sivri demir bir bıçaktan ve ahşap gövdeden oluşan, hayvan gücüyle çekilen geleneksel toprak sürme aracı olan karasabanın milattan önce 3 bin 500 ile 6 bin yılları arasında bulunduğu düşünülüyor.

Bu köyde traktör yok! Tarlalar 8 bin yıllık yöntemle sürülüyor - Fotoğraf: 8
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Çatbayır'da 64 yaşındaki çiftçi Hekim Özlü, karasaban kullanma geleneğini dedesinden öğrendiğini söylüyor.

Bu köyde traktör yok! Tarlalar 8 bin yıllık yöntemle sürülüyor - Fotoğraf: 9
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Özlü, "Biraz yorucu ve zahmetli bir iş ancak başka çaremiz yok, arazilerimiz araçların çalışmasına uygun değil" diyor.

Bu köyde traktör yok! Tarlalar 8 bin yıllık yöntemle sürülüyor - Fotoğraf: 10
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Hekim Özlü'ye göre karasabanla sürüm yöntemi bölgede yüzlerce yıllık bir geçmişe sahip.

Bu köyde traktör yok! Tarlalar 8 bin yıllık yöntemle sürülüyor - Fotoğraf: 11
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Özlü, bu kültürü çocuklarına öğretip gelecek nesillere taşımalarını sağlayacağını belirtiyor.

Bu köyde traktör yok! Tarlalar 8 bin yıllık yöntemle sürülüyor - Fotoğraf: 12
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Bahçesaray, Türkiye'nin en engebeli ilçelerinden biri olup kış aylarında yoğun kar yağışıyla da tanınıyor.

Bu köyde traktör yok! Tarlalar 8 bin yıllık yöntemle sürülüyor - Fotoğraf: 13
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Makineleşmenin yaygınlaşmasıyla Anadolu'nun büyük bölümünde terk edilen karasaban, Bahçesaray gibi coğrafi koşulların zorunlu kıldığı yörelerde halen aktif kullanılıyor.

Bu köyde traktör yok! Tarlalar 8 bin yıllık yöntemle sürülüyor - Fotoğraf: 14
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Çatbayır sakinleri, zorlu coğrafi koşullara rağmen geleneksel yöntemlerle üretimi sürdürerek toprağı işlemeye devam ediyor.

Bu köyde traktör yok! Tarlalar 8 bin yıllık yöntemle sürülüyor - Fotoğraf: 15
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Doğu Anadolu'nun yüksek rakımlı ve dik yamaçlı köylerinde karasaban, nostaljik olmaktan çok pratik bir tercih olarak varlığını koruyor.

(AA)

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