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Orta Asya'nın "altın atları" Ankara'da yetişiyor: 150 bin dolara alıcı buluyor

Metalik parlaklıklarıyla dünyada "altın atlar" olarak bilinen Ahal Teke atları, Ankara'da soylarının devamı için yetiştiriliyor.

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Orta Asya'nın "altın atları" Ankara'da yetişiyor: 150 bin dolara alıcı buluyor - Fotoğraf: 1
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Ahal Teke atları, hızları, dayanıklılıkları, zekaları ve ayırt edici metalik parlaklıklarıyla tanınan Orta Asya'nın en eski at ırklarından biri.

Orta Asya'nın "altın atları" Ankara'da yetişiyor: 150 bin dolara alıcı buluyor - Fotoğraf: 2
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Türkmenistan'ın yaşayan kültür miraslarından kabul edilen Ahal Tekeler, yüzyıllar boyunca hükümdarların ve komutanların tercih ettiği atlar arasında gösterildi.

Orta Asya'nın "altın atları" Ankara'da yetişiyor: 150 bin dolara alıcı buluyor - Fotoğraf: 3
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Çiftlik sahibi Petek Çağlar, at yetiştiriciliğine 5 yıl önce başladı ve ilk Ahal Teke atına 2022 yılında sahip oldu.

Orta Asya'nın "altın atları" Ankara'da yetişiyor: 150 bin dolara alıcı buluyor - Fotoğraf: 4
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Çağlar, ilk etapta atın fiziksel güzelliğinden etkilendiğini ancak zamanla asıl hayranlığının Ahal Tekelerin karakterine yönelik oluştuğunu söylüyor.

Orta Asya'nın "altın atları" Ankara'da yetişiyor: 150 bin dolara alıcı buluyor - Fotoğraf: 5
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Çağlar, "İnsanla daha önce hiçbir atta görmediğim bir bağ kuruyor, çok hassas ama kırılgan değil, son derece cesur" diyor.

Orta Asya'nın "altın atları" Ankara'da yetişiyor: 150 bin dolara alıcı buluyor - Fotoğraf: 6
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Ahal Tekeler, engelleri korkulacak bir unsur olarak değil çözülmesi gereken bir problem olarak algılıyor.

Orta Asya'nın "altın atları" Ankara'da yetişiyor: 150 bin dolara alıcı buluyor - Fotoğraf: 7
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Çağlar'a göre Ahal Tekeler bir şeyi bir kez öğrendikten sonra kolay kolay unutmuyor.

Orta Asya'nın "altın atları" Ankara'da yetişiyor: 150 bin dolara alıcı buluyor - Fotoğraf: 8
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Bu zeka ve karakter Çağlar'ı o kadar etkiledi ki 2025 yılında çiftliğini tamamen Ahal Teke yetiştiriciliğine çevirdi.

Orta Asya'nın "altın atları" Ankara'da yetişiyor: 150 bin dolara alıcı buluyor - Fotoğraf: 9
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Çağlar'a göre Avrupa atları engel atlamada, Arap ve İngiliz atları düz koşuda öne çıkarken Ahal Tekeler her branşı yapabilen nadir bir ırk.

Orta Asya'nın "altın atları" Ankara'da yetişiyor: 150 bin dolara alıcı buluyor - Fotoğraf: 10
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Çiftlikteki Ahal Tekeler engel atlama, dayanıklılık, atlı okçuluk ve arazi sürüşü gibi farklı disiplinlere yönelik eğitimlerden geçiriliyor.

Orta Asya'nın "altın atları" Ankara'da yetişiyor: 150 bin dolara alıcı buluyor - Fotoğraf: 11
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Çağlar, çocuklarını biniciliğe ancak Ahal Tekeler çiftliğe geldikten sonra başlatacak kadar güvenebildiğini belirtiyor.

Orta Asya'nın "altın atları" Ankara'da yetişiyor: 150 bin dolara alıcı buluyor - Fotoğraf: 12
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Safkan Ahal Tekeler, soy özellikleri ve eğitim seviyelerine göre 50 bin ila 150 bin dolar arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor.

Orta Asya'nın "altın atları" Ankara'da yetişiyor: 150 bin dolara alıcı buluyor - Fotoğraf: 13
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Ahal Teke ithalatı dünyada son derece zorlu prosedürlere bağlı olup Türkiye'ye bugüne kadar genellikle diplomatik hediye veya bireysel çabalarla sınırlı sayıda getirildi.

Orta Asya'nın "altın atları" Ankara'da yetişiyor: 150 bin dolara alıcı buluyor - Fotoğraf: 14
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Türkmenistan'da bir "At Bakanlığı" bulunurken Rusya'da soy kütükleri tutuluyor, İran'da ise Türkmen Sahra bölgesindeki atların soyları DNA testleriyle tescilleniyor.

Orta Asya'nın "altın atları" Ankara'da yetişiyor: 150 bin dolara alıcı buluyor - Fotoğraf: 15
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Çağlar, tam bir yıl süren uğraşların ardından Türkiye'ye sistemli bir yetiştiricilik programının parçası olarak ilk kez damızlık Ahal Teke kısraklarını getirmeyi başardı.

Orta Asya'nın "altın atları" Ankara'da yetişiyor: 150 bin dolara alıcı buluyor - Fotoğraf: 16
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Çiftlikte şu an 10 Ahal Teke bulunuyor ve iki ay önce "Zerrin" isimli kısrak, "Mihrimah" adında dişi bir tay dünyaya getirdi.

(AA)

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