Orta Asya'nın "altın atları" Ankara'da yetişiyor: 150 bin dolara alıcı buluyor
Metalik parlaklıklarıyla dünyada "altın atlar" olarak bilinen Ahal Teke atları, Ankara'da soylarının devamı için yetiştiriliyor.
Ahal Teke atları, hızları, dayanıklılıkları, zekaları ve ayırt edici metalik parlaklıklarıyla tanınan Orta Asya'nın en eski at ırklarından biri.
Türkmenistan'ın yaşayan kültür miraslarından kabul edilen Ahal Tekeler, yüzyıllar boyunca hükümdarların ve komutanların tercih ettiği atlar arasında gösterildi.
Çiftlik sahibi Petek Çağlar, at yetiştiriciliğine 5 yıl önce başladı ve ilk Ahal Teke atına 2022 yılında sahip oldu.
Çağlar, ilk etapta atın fiziksel güzelliğinden etkilendiğini ancak zamanla asıl hayranlığının Ahal Tekelerin karakterine yönelik oluştuğunu söylüyor.
Çağlar, "İnsanla daha önce hiçbir atta görmediğim bir bağ kuruyor, çok hassas ama kırılgan değil, son derece cesur" diyor.
Ahal Tekeler, engelleri korkulacak bir unsur olarak değil çözülmesi gereken bir problem olarak algılıyor.
Çağlar'a göre Ahal Tekeler bir şeyi bir kez öğrendikten sonra kolay kolay unutmuyor.
Bu zeka ve karakter Çağlar'ı o kadar etkiledi ki 2025 yılında çiftliğini tamamen Ahal Teke yetiştiriciliğine çevirdi.
Çağlar'a göre Avrupa atları engel atlamada, Arap ve İngiliz atları düz koşuda öne çıkarken Ahal Tekeler her branşı yapabilen nadir bir ırk.
Çiftlikteki Ahal Tekeler engel atlama, dayanıklılık, atlı okçuluk ve arazi sürüşü gibi farklı disiplinlere yönelik eğitimlerden geçiriliyor.
Çağlar, çocuklarını biniciliğe ancak Ahal Tekeler çiftliğe geldikten sonra başlatacak kadar güvenebildiğini belirtiyor.
Safkan Ahal Tekeler, soy özellikleri ve eğitim seviyelerine göre 50 bin ila 150 bin dolar arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor.
Ahal Teke ithalatı dünyada son derece zorlu prosedürlere bağlı olup Türkiye'ye bugüne kadar genellikle diplomatik hediye veya bireysel çabalarla sınırlı sayıda getirildi.
Türkmenistan'da bir "At Bakanlığı" bulunurken Rusya'da soy kütükleri tutuluyor, İran'da ise Türkmen Sahra bölgesindeki atların soyları DNA testleriyle tescilleniyor.
Çağlar, tam bir yıl süren uğraşların ardından Türkiye'ye sistemli bir yetiştiricilik programının parçası olarak ilk kez damızlık Ahal Teke kısraklarını getirmeyi başardı.
Çiftlikte şu an 10 Ahal Teke bulunuyor ve iki ay önce "Zerrin" isimli kısrak, "Mihrimah" adında dişi bir tay dünyaya getirdi.
(AA)