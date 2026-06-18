Milli takımın ilk 11'i belli oldu: Montella'dan Paraguay'a büyük sürpriz
A Milli Takımımız, Dünya Kupası'nda D Grubu'ndaki 2. maçını cumartesi sabahı Paraguay'la yapacak. Milli takımın ilk 11'i belli oldu. Montella'dan Paraguay'a büyük sürpriz.
A Milli Takımımız, Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 yenildi. Bu yenilginin ardından başta teknik direktör Vincenzo Montella'ya olmak üzere bazı futbolculara da eleştiri yağdı.
Milli takımımız 2. maçı cumartesi günü Türkiye saati ile saat 06.00'da oynayacak. Milliler Paraguay'la karşı karşıya gelecek.
A Milli Futbol Takımı, bugün geldiği maçın oynanacağı San Jose'deki ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
San Jose Park’ta teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Antrenmanda futbolcuların tamamı takımla birlikte çalıştı.
Teknik direktör Montella, antrenman sırasında Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu ile bir süre özel olarak görüştü.
Koşu çalışmasıyla başlayan, idman istasyon çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Paraguay karşılaşmasının taktik çalışmasının yapıldığı belirtildi.
Türkiye, Paraguay maçının son antrenmanını 19 Haziran Cuma günü TSİ 03.45'te San Jose Park'ta gerçekleştirecek.
Avustralya maçına sürdüğü ilk 11 nedeniyle eleştirilen teknik direktör Vincenzo Montella'nın Paraguay maçında kadroda sürpriz değişiklikler yapacağı ileri sürüldü.
Montella'nın ilk 11'i belirlediği de belirtildi. Millileri adım adım takip eden Sabah'tan Fatih Doğan'ın yazısına göre; Kenan Yıldız bu maçla ilk 11'e geri dönecek. Kenan'ın Avustralya maçının ikinci 45 dakikasındaki oyununun Montella'yı mutlu ettiği belirtildi.
Peki Kenan 11'e dönünce ne olacak? Fatih Doğan sürprizi şöyle açıkladı: "Kenan 11'e dönünce Barış Alper Yılmaz'ın mevkisi değişecek. Montella, EURO 2024'te olduğu gibi Barış'ı forvet hattında kullanacak. Sert ve güçlü Paraguay savunmasının dengesini bozacak. Kerem kulübeye çekilecek."
Arda Güler'in yine sağ kanatta oynayacağı ama dahna çok içeri gelen bir görevinin olacağını belirten Doğan, "Zeki daha çok defansta kalmayı tercih eden bir oyuncu olduğu için Mert Müldür'ün sağ bekte görev yapıp ileride Arda- Barış ve diğer oyunculara destek olması bekleniyor" iddiasında bulundu.
Doğan, "Deniz Gül gibi uzun bir santrforun rakibi bozabileceğini, olmazsa çapraz koşularla arkadaşlarına pozisyon açabileceğini düşünüyorum. Ancak hoca, Barış'la başlayıp, Deniz'le değişime gidebilir bir görüntü içinde" yorumunu yaptı. Can Uzun'un ise 2. yarıda görev almasını beklediğini de ekledi.
Orta sahada Hakan dışında, Orkun ve İsmail ikilisinden de vazgeçilmesini beklemediğini belirten Doğan, "Son taktik idmanda hocanın düşüncesinde bir değişiklik olur mu onu da şu an kestirmek mümkün değil. Kenan ve Mert'in 11'e geçtiği, Barış'ın mevkisinin değiştiği bir rotasyonla Paraguay karşısına çıkacağız gibi görünüyor" dedi.
Buna göre milli takımın Paraguay 11'i şöyle oluşacak: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz.