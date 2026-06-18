Milli takımın ilk 11'i belli oldu: Montella'dan Paraguay'a büyük sürpriz

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Arda Güler'in yine sağ kanatta oynayacağı ama dahna çok içeri gelen bir görevinin olacağını belirten Doğan, "Zeki daha çok defansta kalmayı tercih eden bir oyuncu olduğu için Mert Müldür'ün sağ bekte görev yapıp ileride Arda- Barış ve diğer oyunculara destek olması bekleniyor" iddiasında bulundu.