Türkiye Paraguay işte ilk 11: Montella değişiklikleri açıkladı
A Milli Takımımız, Dünya Kupası'ndaki ikinci maçında Paraguay ile karşılaşacak. Teknik direktör Montella değişiklikleri açıkladı. Türkiye - Paraguay: İşte ilk 11.
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Kaliforniya eyaletine bağlı San Jose kentinde Paraguay ile karşı karşıya gelecek.
San Francisco Bay Area Stadı'nda oynanacak maç, Türkiye saati ile yarın sabah 06.00'da başlayacak. Müsabakayı El Salvador Futbol Federasyonundan Ivan Arcides Barton Cisneros yönetecek.
İkinci maçlar öncesinde ABD ve Avustralya'nın 3'er puanı bulunurken Türkiye ve Paraguay puanla tanışamadı. Milli takım, gruptaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 yenilirken, ABD de Paraguay'ı 4-1 yendi. Milli takım gruptaki son maçını ise 26 Haziran'da Los Angeles'ta ABD ile oynayacak.
A Milli Takımımız, Avustralya maçına şu 11'le çıkmıştı: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu.
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Avustraya'nın 1.90'lık stoperlerine karşın Kerem Aktürkoğlu'nu santrfor olarak oynatması eleştirilmiş, ilk 11'de de bazı oyuncuların yanlış yerlerde oynatıldıkları ileri sürülmüştü.
Peki Paraguay maçına Montella nasıl bir 11 çıkaracak? İtalyan teknik adam, değişiklik yapabileceğini basın toplantısında açıkladı.
Montella, şunları söyledi: "Her zaman birkaç değişiklik yapmışızdır, yapabiliriz. Yarın bazı değişiklikler olabilir, bu da taktiksel anlamda, bu maçın stratejisine göre yapılır" diye konuştu.
Montella'nın yapacağı değişiklikler de belli oldu. Yine ilk 11'de sahaya çıkacak olan Arda Güler bu kez 10 numara pozisyonunda oyun kurucu olarak görev yapacak.
Avustralya maçında ilk 11'de yer almayan, hafif sakatlığının bulunmasına rağmen ikinci yarıda oyuna giren Kenan Yıldız, bu kez kadroya dönecek.
Sağ bekte Zeki Çelik kulübeye çekilirken, ilk 11'e Mert Müldür girecek.
Barış Alper Yılmaz yine ilk 11'de yer alacak. Ancak bu kez Kerem Aktürkoğlu'nun yerine görev yapacak.
A Milli Takımımızın Paraguay karşısına şu 11'le çıkması bekleniyor:
Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Kenan Yıldız, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz.