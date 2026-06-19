Ne yapıyorsun Melissa! Sinead Jack Kisal'dan İstiklal Marşı açıklaması: Ben Türküm!

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Sinead Jack Kisal maçtan sonra şunları söyledi: "Burada doğmamış olsam da kendimi Türkiye'nin bir parçası gibi hissediyorum. Ben Türküm ve eşim de tabii ki Türk. İstiklal Marşı'nı okumak, Türkiye halkı için gerçekten yapmak istediğim bir şeydi."