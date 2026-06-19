Ne yapıyorsun Melissa! Sinead Jack Kisal'dan İstiklal Marşı açıklaması: Ben Türküm!
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'ndeki 2. maçında Fransa'yı set vermeden yendi. Maçın yıldızı Melissa Vargas oldu. Sinead Jack Kisal "Ben Türküm! İstiklal Marşı güç veriyor" dedi.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi Ankara etabına fırtına gibi girdi. İlk maçta Belçika'yı set vermeden yenen Filenin Sultanları, 2. karşılaşmada Fransa'yı da 3-0'la geçti.
Karşılaşmanın setleri 25-17, 25-23, 25-20 tamamlandı.
Maçın yıldızı Melissa Vargas oldu. Etkili oyunuyla "Sen ne yapıyorsun Melissa" dedirten ve tribünleri ayağa kaldıran oyuncumuz, karşılaşmayı 22 sayıyla tamamladı.
Saliha Şahin 10, İlkin Aydın 7, Sinead Jack Kisal 5, Berka Buse Özden 4, Elif Şahin 2 sayı yaptı.
Milli takımda dikkat çeken oyuncularımızdan biri de Sinead Jack Kisal oldu.
Sinead Jack Kisal maçtan sonra şunları söyledi: "Burada doğmamış olsam da kendimi Türkiye'nin bir parçası gibi hissediyorum. Ben Türküm ve eşim de tabii ki Türk. İstiklal Marşı'nı okumak, Türkiye halkı için gerçekten yapmak istediğim bir şeydi."
"Çünkü ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Her söylediğimde bana güç veriyor, kendimi daha güçlü hissetmemi sağlıyor."