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Halk TV Türkiye Süper El Nino Türkiye'yi kasıp kavuracak! Tarih açıklandı

Süper El Nino Türkiye'yi kasıp kavuracak! Tarih açıklandı

Pasifik Okyanusu'nda deniz yüzeyi sıcaklıklarının hızla yükselmesiyle birlikte bu yılın ikinci yarısından itibaren "Süper El Nino" kendini hissettirecek. Türkiye'de de yaz aylarında sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

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Süper El Nino Türkiye'yi kasıp kavuracak! Tarih açıklandı
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Pasifik Okyanusu’nda deniz yüzeyi sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte yılın ikinci yarısında “Süper El Nino” ihtimalinin güçlendiği belirtilirken, bu durumun Türkiye’de yaz aylarında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesine yol açması bekleniyor.

"El Nino" olarak bilinen hava olayı, Pasifik Okyanusu'nda deniz suyu sıcaklıklarının normal değerlerin üzerine çıkmasıyla gelişiyor ve küresel iklim üzerinde etkili oluyor.

Süper El Nino Türkiye'yi kasıp kavuracak! Tarih açıklandı - Resim : 1

Küresel sıcaklıkları artırıcı etkisiyle bilinen El Nino nedeniyle bazı bölgelerde kuraklık riskinin yükselmesi, bazı bölgelerde ise yoğun yağış ve aşırı hava olaylarının görülmesi öngörülüyor. El Nino'nun güçlü seyretmesi halinde dünya genelinde sıcaklık rekorları kırılabiliyor ve aşırı hava olaylarının sıklığında artış yaşanabiliyor.

Dünya Meteoroloji Örgütü de küresel sıcaklıkları artırma potansiyeli taşıyan El Nino'nun haziran-ağustos döneminde gerçekleşme olasılığının yüzde 80 olduğunu duyurdu.

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Süper El Nino Türkiye'yi kasıp kavuracak! Tarih açıklandı - Resim : 3

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Pasifik Okyanusu'ndaki deniz yüzeyi sıcaklıklarındaki artışa bağlı olarak bu yılın ikinci yarısından itibaren "Süper El Nino" olasılığının güçlendiği değerlendiriliyor. Bu durumun en az kasım ayına kadar sürme ihtimalinin yüzde 90'a yakın veya üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

Bu kapsamda Türkiye'de de yaz aylarında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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