Köprü milyonlarca euroya yapıldı ama otomobillere yasak

Modern kentsel ulaşım sürekli değişiyor; giderek daha fazla şehir, otomobile olan bağımlılığı azaltmaya ve toplu taşıma, bisiklet ve yürüyüşe daha fazla önem vermeye çalışıyor.

Bu bağlamda, Finlandiya ülkesi ve daha özel olarak başkenti Helsinki, son yılların en iddialı altyapı projelerinden birini hayata geçirerek, şu anda Finlandiya'nın en büyük ve en yüksek köprüsü olan Kruunuvuorensilta köprüsünü inşa etti.

ARABALAR İÇİN TASARLANDI AMA TEK BİR ARAÇ BİLE GİREMİYOR!

Yaklaşık 1,2 kilometre uzunluğunda ve 135 metreye kadar yüksekliğinde olan köprü, Laajasalo adasını Finlandiya başkentinin merkeziyle birleştirerek, ülkenin bölgedeki ulaşımı iyileştirme stratejisinin bir parçasını oluşturuyor.

Köprü

Her durumda, köprüyü öne çıkaran şey, özel araçların geçişinin tamamen yasaklanmış olması ve kullanımının yalnızca tramvaylar , yayalar, bisikletliler ve acil durum araçları için ayrılmış olmasıdır.

2002 yılında bu fikir ortaya atıldığında, yetkililerin başlangıçta köprüden araçların geçmesine izin vermeyi düşündükleri, bunun da şehrin trafik yoğunluğunu önemli ölçüde azaltacağı gerekçesiyle değerlendirildiği belirtiliyor .

Sonuç olarak, çoğunluktaki görüş galip geldi ve projenin toplu taşıma ve alternatif ulaşım biçimlerine odaklanması, özel araçların ise projeye erişiminin tamamen engellenmesi gerektiği savunuldu.

İlgili planlarda da görebileceğiniz gibi, köprünün yapısı normal bir yolun oluşturulmasına olanak tanıyacak şekilde tasarlanmıştır; ancak Finlandiya yetkilileri, hassas kullanıcıları önceliklendirmeye karar vermiştir. İtfaiye araçları, ambulanslar ve devriye araçları gibi hizmet araçlarının köprüden yalnızca acil durumlarda veya diğer önemli hallerde geçebileceği belirtilmiştir.

Paradoksal durumunun ötesinde, söz konusu köprü, yapım özellikleriyle de öne çıkıyor. Daha spesifik olarak deniz seviyesinden 135 metre yüksekliğe ulaşan ve yapının büyük bir bölümünü kablo sistemiyle destekleyen karakteristik elmas şeklinde bir orta sütuna sahip.

Köprü

Yapımı özellikle zorlu bir teknik projeydi ; beton dökme çalışmaları yaklaşık iki yıl sürdü ve inşaatın tamamlanması için yaklaşık 5,8 milyon kilogram çelik ve 22.000 metreküp beton kullanıldı. Projenin 2002 yılında görüşülmeye başlandığı, çalışmaların 2021 yılında başladığı ve köprünün Nisan 2026'da teslim edileceği belirtiliyor.

Aynı zamanda, Finlandiya Körfezi'nin zorlu iklim koşulları mühendisleri özel çözümler üretmeye zorladı. Tuzlu su, şiddetli rüzgarlar ve buz oluşumuna neden olan düşük sıcaklıklar önemli zorluklar yarattı.

Bu nedenle, rüzgarların etkisini azaltmak için özel koruyucu korkuluklar monte edildi ve köprü kabloları buz oluşumuna karşı korundu. Aynı zamanda, olumsuz hava koşullarında kullanıcıları bilgilendirecek bir şiddetli rüzgar uyarı sistemi planlanmaktadır.

Köprü

Son olarak, köprünün tahmini ömrü özellikle etkileyici. Mühendisler, en azından teorik olarak, ilgili tüm rekorları kırarak, köprüyü yaklaşık 200 yıl boyunca çalışır durumda kalacak şekilde tasarladılar.