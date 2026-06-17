İBB davası 52. gün: Tutukluluk incelemesi öncesinde son duruşma

İBB davasında 52. güne gelindi. Görevden uzaklaştırılan tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 414 kişinin yargılandığı davada, Silivri'de görülen dün ki duruşmada İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce’nin savunmasına başlandı. Gökce, yaklaşık 15 ay sonra ilk kez mahkeme salonunda konuştu.

TUTUKLULUK İNCELEMESİ ÖNCESİNDE SON DURUŞMA

Gökce'nin avukatı Engin Çakmak, 18 Haziran'daki tutukluluk incelemesinde müvekkilini aralarında görmeyi ve hak ettiği şekilde eşine düğün yapmasını istediklerini söyleyerek tahliye talebinde bulundu. Buğra Gökce'nin savunması üçüncü avukatı Aynur Tuncel Yazgan'ın savunmasıyla devam edecek.

Halk TV muhabiri Gamze Altunay anbean tüm gelişmeleri aktarıyor...

İBB DAVASINDA 51. GÜN NE OLMUŞTU?

İBB Davası’nın 51. gününde İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce savunmasını yaptı. Gökce, 30 yıllık kamu görevine vurgu yaparak görevinden dolayı soruşturulmayı “millete hesap vermek” olarak gördüğünü söyledi.

Savunmasında, Allianoi Antik Kenti kararına şerh düştüğü için görev yerinin değiştirildiğini belirten Gökce, “adeta sürüldüm” ifadesini kullandı. Kentteki kıyı işgallerine karşı mücadele ettiklerini, bu süreçte baskılara rağmen geri adım atmadıklarını söyledi.

İddianamede İPA Başkanlığı göreviyle ilgili doğrudan suçlama bulunmadığını savunan Gökce, kendisine yöneltilen suçlamaların siyasi nitelik taşıdığını öne sürdü. Gökce ayrıca gözaltı sürecine ilişkin görüntülerin “yakalandı” şeklinde servis edildiğini ifade etti.

İhale süreçleriyle ilgili suçlamaları reddeden Gökce, görev yaptığı dönemde kamu gelirlerinde artış yaşandığını belirterek tüm iddialara karşı çıktı ve tahliyesini talep etti.

Duruşmada Ekrem İmamoğlu da söz alarak Gökce’ye yönelik suçlamaları eleştirdi. İmamoğlu, “Suç örgütü böyle olmaz” ifadelerini kullandı. Savunmaların ardından duruşma ertelendi.