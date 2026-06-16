Milli takımın Paraguay 11'i belli oldu: Montella'dan çok önemli 2 karar
A Milli Takım'ın Dünya Kupası'nda oynayacağı Paraguay maçının ilk 11'nin belli olduğu ileri sürüldü. İddiaya göre Montella, kadroda 2 değişiklik yapacak.
A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçta Avustralya'ya 2-0 yenilmişti.
Millilerimiz üstün gözükmelerine rağmen pozisyon bulmakta zorlanmış, rakibinin ani kontrataklarına engel olamayınca sahadan mağlup ayrılmıştı.
Teknik direktör Vincenzo Montella, Avustralya maçında şu kadroyla mücadele etmişti:
Uğurcan Çakır, Zeki Çelik (Dk. 81 Mert Müldür), Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek (Dk. 81 Salih Özcan), Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü (Dk. 62 Yunus Akgün), Arda Güler, Barış Alper Yılmaz (Dk. 46 Kenan Yıldız), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 85 Deniz Gül)
Montella maçtan sonra sahaya sürdüğü ilk 11 için eleştirilmiş, özellikle uzun boylu savunma karşısında Kerem Aktürkoğlu'nu 85 dakika santrfor olarak sahada tutması nedeniyle de yerden yere vurulmuştu.
A Milli Takım, gruptaki 2. maçını cumartesi sabahı Türkiye saatiyle 06.00'da Paraguay ile yapacak.
Milliler bu maçın hazırlıklarını sürdürürken, Vincenzo Montella'nın bu kez ilk 11'de değişiklikler yapmayı planladığı belirtildi.
Montella'nın kalede yine Uğurcan'ı görevlendireceği, savunmayı da aynı şekilde sahaya süreceği ileri sürüldü.
Orta sahada Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler'in yerinin garanti olduğu, Orkun Kökçü ile İsmail Yüksek'ten birinin oynayacağı, Salih Özcan'a da şans verilebileceği iddia edildi.
Montella'nın değeşiklik yapmayı düşündüğü en önemli bölge ise santrfor. Santrfor olarak bu kez Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Deniz Gül'ün oynamasının planlandığı bildirildi.
Bir başka değişik ise kanatta olacak. Barış Alper'in yerine Kenan Yıldız forma giyecek.