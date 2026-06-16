Aziz Yıldırım gelir gelmez sözleşmeyi feshetti: Sadettin Saran'ın 5 yıllık anlaşması iptal oldu

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Fenerbahçe'de başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Yapılan toplantı sonucunda Radyo Fenerbahçe hakkında sürpriz bir karar verildi.

ANLAŞMA İPTAL EDİLDİ

Sadettin Saran döneminde frekansı özel bir şirkete kiralanan Radyo Fenerbahçe için yapılan anlaşma iptal edildi. Radyonun yeniden Fenerbahçe bünyesinde faaliyet göstereceği ifade edildi.

Fenerbahçe'den konuya dair yapılan açıklama şu şekilde:

Kulübümüzün menfaati doğrultusunda, 97.0 frekansında yayın yapan Radyo Fenerbahçe’ye ilişkin önceki dönemde imzalanan sözleşmenin feshedilmesine ve radyomuzun tekrardan Fenerbahçe Spor Kulübü’nün bünyesinde faaliyet göstermesine karar verilmiştir.

Bu kapsamda ilgili fesih sözleşmesi imzalanmış olup; Radyo Fenerbahçe’nin kısa süre içinde eski yayın merkezine taşınarak Fenerbahçe camiasına hizmet vermesi sağlanacaktır.

Fenerbahçe’nin sesi olan radyomuzun yeniden güçlü bir şekilde yayın hayatına dönmesi için hazırlıklar süratle sürdürülmektedir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.

AYLIK 150 BİN LİRADAN 5 YILLIK ANLAŞMA YAPILMIŞTI

Saran yönetimi maliyetleri karşılamadığı gerekçesiyle aylık 150 bin liradan 5 yıllık kiralama yapmıştı. Ancak bu karar taraftarların tepkisine yol açmıştı.