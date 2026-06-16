Fatih Terim'e neden yüklendiği ortaya çıktı: Hacıosmanoğlu için olay iddia

A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya karşısında aldığı 2-0'lık mağlubiyetin yankıları devam ediyor. Karşılaşmanın ardından yapılan yorumlara sinirlenen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Fatih Terim'e yüklendi.

"KİMDEN HESAP SORACAKSIN"

Fatih Terim'in maç sonu değerlendirmelerine tepki gösteren Hacıosmanoğlu, "Şenol Hocama teşekkür ediyorum, bugün kendisiyle de konuştum. Fatih Hoca'yı arama gereği hissetmedim. Neden hissetmediğime gelince, konuşmasının başlangıcı ve son paragrafına kadar yaptığı açıklamalardan dolayı teşekkür ediyorum ama ona 'İmparator' lakabını işte bu halk verdi. 'İmparator'a yakışan şekilde de o konuşmayı bitirmesini arzu ederdim. Hiç yakıştıramadım kendisine, üzüldüm de. Çünkü İmparator ise lakabınız ya orada gizemli şeylerden bahsedip 'Bunları da konuşacağımız zaman gelecek, iki maç daha bekleyelim, hesap sorarız...' Yani kimden hesap soracaksın? Bu Fatih Terim duruşuna, o bilgeliğine yakışmadı. Kimden, çocuklardan mı, teknik kadrodan mı, yönetimden mi, başkandan mı hesap soracaksınız? Bari söyleyin de hazırlık yapsın, o hesap verecek... Burası hesap sorma, hesap verme yeri değil. Onun için hiç yakıştıramadım kendisine" dedi.

"A MİLLİ TAKIM'IN BAŞINA GEÇMEK İSTEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR"

Hacıosmanoğlu'nun bu sözleri ortalığı karıştırırken sürpriz bir iddia ortaya atıldı. 343 Digital Youtube kanalında konuşan İbrahim Seten, Hacıosmanoğlu'nun neden bu tepkiyi gösterdiğini anlattı.

Seten konuşmasında "TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun, Fatih Terim ile kavga etmek istediği izlenimi oluşuyor. Bunun nedenini araştırmak gerekiyor. Birincisi, Fatih Terim’in bazı çevreler tarafından potansiyel TFF Başkanı olarak gösterilmesi. Bu, sebeplerden biri olabilir. Ancak bununla yetinmedim ve araştırma yaptım. Ulaştığım kaynaklardan gelen bilgiye göre TFF, Fatih Terim’in A Milli Takım’ın başına geçmek istediğine inanıyor. Bu nedenle de olası bir başarısızlığı beklediğini düşünüyor" ifadelerini kullandı