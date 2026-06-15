Ece İrtem'in son anları ortaya çıktı: Annesinin kolunda binaya böyle girmiş

Doğum gününün hemen ertesi günü evinde kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren 35 yaşındaki oyuncu Ece İrtem'in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu. Genç yaşta hayatını kaybeden ünlü ismin, ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı.

SON GÖRÜNTÜLERİ GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Hayatını kaybeden Ece İrtem'in son anları, çevredeki ve yaşadığı apartmanın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde genç oyuncunun ilk olarak annesiyle birlikte bir restorana girip oturduğu, ardından bir arkadaşıyla vakit geçirdiği anlar yer aldı.

İrtem'in yaşadığı binanın güvenlik kamerasında ise annesiyle birlikte eve giriş yaptığı ve içeri girerken annesinin koluna girdiği görüldü.

"KESİN SONUÇ OTOPSİ RAPORU İLE AÇIKLIĞA KAVUŞACAKTIR"

Genç oyuncunun vefatının ardından bağlı bulunduğu menajerlik şirketinin sosyal medya hesabından avukatı Uğur Gökkoyun'un resmi açıklaması paylaşıldı. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: