Ece İrtem'in annesi kızının kullandığı ilacı açıkladı! O gece kendi elleriyle yatağa yatırmış

Dün Kadıköy'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 35 yaşındaki ünlü oyuncu Ece İrtem'in annesinin ifadesi ortaya çıktı. Kızının antidepresan ilaçları kullandığını açıklayan Nuriye İrtem, o gece yaşananları anlattı.

Show TV'de yayınlanan Cansu Canan ile Yeni Sayfa programında yer alan habere göre, Nuriye İrtem'in emniyetteki ifadesine ulaşıldı.

Doğum gününden bir gün sonra hayatını kaybeden kızını kendi elleriyle yatağa yatırdığını söyleyen Nuriye İrtem ifadesinde şunları dedi:

"17.51'de evimizle aynı sokakta bulunan bir mekana doğum günü kutlamasına gittik. Beraber pasta kesip eğlendik. Saat 20.36'da evimize döndük. Kızımı antidepresan ilacını içtikten sonra alkollü olduğu için yatağına yatırdım. Gece saatlerinde tuvalete kalkıp geri yattığını duydum. Kahvaltı yapmak için çağırdım ancak cevap vermedi. Odasına girdiğimde ağzından kötü sıvı geldiğini gördüm. Çok fazla alkol alıyordu aynı zamanda ağır antidepresan ilaçları kullanıyordu."