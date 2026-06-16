100 yeni yavru doğdu: On binlerce kişi geldi, hepsi hayran kaldı
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Kedisi Araştırma Merkezi'nde 100 yavruyla yılın ilk doğum partisi tamamlandı. 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde villa kapasitenin çok üzerinde ziyaretçi ağırladı.
Van kedilerinin koruma altında tutulduğu Van Kedi Villası'nda bu yılın ilk doğum dönemi sona erdi ve merkeze yaklaşık 100 yavru katıldı.
Yavruların ve annelerin özel bölümlerde bakım altına alınırken sağlık kontrolleri ve beslenmeleri uzman ekiplerce düzenli olarak yürütüldüğü merkezde doğumlar yıl boyunca 3 parti halinde gerçekleşiyor.
Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, süreci şöyle aktardı:
"YYÜ Van Kedisi Araştırma Merkezi olarak senkronize doğumlar olarak birinci parti doğumlar sona erdi. Bu sene de gayet sağlıklı bir sezon geçiyoruz ve doğumlardan memnunuz. Şu anda 100'e yakın yavru var. Yıl sonuna kadar daha da artışını bekliyoruz."
Van'ın önemli turizm noktalarından biri olan villa, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde de yoğun ilgi gördü.
Yurt içi ve yurt dışından gelen ziyaretçilerle kapasitenin çok üzerine çıkıldığını belirten Prof. Dr. Kaya şunları söyledi:
"Tahminen 9 günlük bayram tatilinde 50 binin üzerinde kişi Van Kedi Villası'nı ziyaret etti. Tabii kediler için de ıslak mama açısından ikinci bayramları oldu. Onlar da bayram vesilesiyle çok fazla ıslak mama yeme imkanı buldular."
Ardahan'dan gelen Özge Uyanıkoğlu, kedilerin bakımlı ve temiz ortamından etkilendiğini belirterek villayı beklentisinin çok üzerinde bulduğunu söyledi.
Kediler için hazırlanan havuzlara da dikkat çeken Uyanıkoğlu, mekanın özellikle hayvanlardan korkan çocuklar için faydalı olabileceğini ekledi.
İsviçre'den ikinci kez gelen bir ziyaretçi, kedileri besleyip sevmenin Van'da yaşanabilecek en güzel deneyimlerden biri olduğunu ifade etti.
Diyarbakır'dan gelen Mehmet Kavak ise "Van kedileri gerçekten eşsiz canlılar" dedi.
(DHA)