100 yeni yavru doğdu: On binlerce kişi geldi, hepsi hayran kaldı

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Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, süreci şöyle aktardı:

"YYÜ Van Kedisi Araştırma Merkezi olarak senkronize doğumlar olarak birinci parti doğumlar sona erdi. Bu sene de gayet sağlıklı bir sezon geçiyoruz ve doğumlardan memnunuz. Şu anda 100'e yakın yavru var. Yıl sonuna kadar daha da artışını bekliyoruz."