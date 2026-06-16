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Tuz gölü pembeye döndü: Binlerce flamingo yavrusu dünyaya geldi

Tuz Gölü'nde kuluçka dönemini tamamlayan binlerce flamingo yavrusu yumurtalarından çıktı. Ebeveynlerinin koruması altında göl üzerinde beslenmeyi ve uçmayı öğrenen yavrular, doğaseverler ile yaban hayatı fotoğrafçıları için eşsiz kareler oluşturuyor.

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Tuz gölü pembeye döndü: Binlerce flamingo yavrusu dünyaya geldi - Fotoğraf: 1
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Tuz Gölü, dünyanın en büyük flamingo üreme kolonisine ev sahipliği yapıyor.

Tuz gölü pembeye döndü: Binlerce flamingo yavrusu dünyaya geldi - Fotoğraf: 2
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İnsanlardan uzak tuzlu su sahalarını tercih eden flamingolar, temmuz başından itibaren 12 bin kilometrekarelik Tuz Gölü'ne yerleşiyor.

Tuz gölü pembeye döndü: Binlerce flamingo yavrusu dünyaya geldi - Fotoğraf: 3
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Flamingolar, gölün iç kesimlerinde su yüzeyinin 1-2 karış üzerinde yükselen kum adacıklarını yuvaya dönüştürüyor.

Tuz gölü pembeye döndü: Binlerce flamingo yavrusu dünyaya geldi - Fotoğraf: 4
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Kuluçkadan çıkan yavrular önce grup halinde "kreş" alanına alınıyor; burada ebeveynlerin koruması altında büyüyorlar.

Tuz gölü pembeye döndü: Binlerce flamingo yavrusu dünyaya geldi - Fotoğraf: 5
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Kreş dönemini tamamlayan yavrular, uçmayı ve beslenme alışkanlıklarını gölün iç kısımlarına geçerek kazanıyor.

Tuz gölü pembeye döndü: Binlerce flamingo yavrusu dünyaya geldi - Fotoğraf: 6
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Tuz Gölü'nde yıllara göre 3-4 binden 20 bine kadar değişen sayıda flamingo yavrusu dünyaya geliyor; uzmanlar bu dalgalanmanın doğal olduğunu belirtiyor.

Tuz gölü pembeye döndü: Binlerce flamingo yavrusu dünyaya geldi - Fotoğraf: 7
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Flamingolar üreme alanı olarak özellikle gölün Aksaray'ın Eskil ilçesi sınırlarındaki güneyini tercih ediyor.

Tuz gölü pembeye döndü: Binlerce flamingo yavrusu dünyaya geldi - Fotoğraf: 8
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Kuraklık nedeniyle sulak alanların kuruduğu 2021'de binlerce yavru flamingo susuzluktan hayatını kaybetmişti.

Tuz gölü pembeye döndü: Binlerce flamingo yavrusu dünyaya geldi - Fotoğraf: 9
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Bu sene alınan önlemler hem gölü besliyor hem de koloniden kopan yavru flamingolara can suyu oluyor.

Tuz gölü pembeye döndü: Binlerce flamingo yavrusu dünyaya geldi - Fotoğraf: 10
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Türkiye'nin tuz ihtiyacının yüzde 70'ini karşılayan Tuz Gölü, 2000 yılında Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edildi.

Tuz gölü pembeye döndü: Binlerce flamingo yavrusu dünyaya geldi - Fotoğraf: 11
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Kendine özgü doğal yapısı ve tarihi değerleriyle Tuz Gölü, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alıyor.

Tuz gölü pembeye döndü: Binlerce flamingo yavrusu dünyaya geldi - Fotoğraf: 12
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İlkbaharda gelen flamingolar yavrularını burada büyüttükten sonra sonbaharda sıcak ülkelere göç edecek.

(AA)

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