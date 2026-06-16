Tuz gölü pembeye döndü: Binlerce flamingo yavrusu dünyaya geldi
Tuz Gölü'nde kuluçka dönemini tamamlayan binlerce flamingo yavrusu yumurtalarından çıktı. Ebeveynlerinin koruması altında göl üzerinde beslenmeyi ve uçmayı öğrenen yavrular, doğaseverler ile yaban hayatı fotoğrafçıları için eşsiz kareler oluşturuyor.
Tuz Gölü, dünyanın en büyük flamingo üreme kolonisine ev sahipliği yapıyor.
İnsanlardan uzak tuzlu su sahalarını tercih eden flamingolar, temmuz başından itibaren 12 bin kilometrekarelik Tuz Gölü'ne yerleşiyor.
Flamingolar, gölün iç kesimlerinde su yüzeyinin 1-2 karış üzerinde yükselen kum adacıklarını yuvaya dönüştürüyor.
Kuluçkadan çıkan yavrular önce grup halinde "kreş" alanına alınıyor; burada ebeveynlerin koruması altında büyüyorlar.
Kreş dönemini tamamlayan yavrular, uçmayı ve beslenme alışkanlıklarını gölün iç kısımlarına geçerek kazanıyor.
Tuz Gölü'nde yıllara göre 3-4 binden 20 bine kadar değişen sayıda flamingo yavrusu dünyaya geliyor; uzmanlar bu dalgalanmanın doğal olduğunu belirtiyor.
Flamingolar üreme alanı olarak özellikle gölün Aksaray'ın Eskil ilçesi sınırlarındaki güneyini tercih ediyor.
Kuraklık nedeniyle sulak alanların kuruduğu 2021'de binlerce yavru flamingo susuzluktan hayatını kaybetmişti.
Bu sene alınan önlemler hem gölü besliyor hem de koloniden kopan yavru flamingolara can suyu oluyor.
Türkiye'nin tuz ihtiyacının yüzde 70'ini karşılayan Tuz Gölü, 2000 yılında Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edildi.
Kendine özgü doğal yapısı ve tarihi değerleriyle Tuz Gölü, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alıyor.
İlkbaharda gelen flamingolar yavrularını burada büyüttükten sonra sonbaharda sıcak ülkelere göç edecek.
(AA)