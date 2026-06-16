Santarelli son kararını açıkladı: Tam da Filenin Sultanları'na 1 gün kala

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- Durumu kavradığımda da ne yapabileceğimizi görmek için tamamen genç oyuncuları getirmek istedim. Bana göre çok iyi iş çıkardılar. Özellikle çalışmalarından ve gelişimlerinden çokça memnunum. Böylesine kısa bir periyoda göre çokça geliştiler. Bu bizim için çok önemliydi.