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Halk TV Spor Santarelli son kararını açıkladı: Tam da Filenin Sultanları'na 1 gün kala

Santarelli son kararını açıkladı: Tam da Filenin Sultanları'na 1 gün kala

Filenin Sultanları, Milletler Ligi 2. etabında Ankara'da sahne alacak. Başantrenör Daniele Santarelli yarın başlayacak maçlar öncesi son kararını açıkladı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Santarelli son kararını açıkladı: Tam da Filenin Sultanları'na 1 gün kala - Fotoğraf: 1
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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 Milletler Ligi'nde 2. etap maçlarına yarın başlayacak. 2. etap maçları Ankara'da oynanacak.

Santarelli son kararını açıkladı: Tam da Filenin Sultanları'na 1 gün kala - Fotoğraf: 2
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Filenin Sultanları, Brezilya'daki ilk etap maçlarına genç bir kadroyla gitmişti. Genç kadromuz Dominik'le Bulgaristan'ı yenmiş, Hollanda ve İtalya'ya ise yenilmişti.

Santarelli son kararını açıkladı: Tam da Filenin Sultanları'na 1 gün kala - Fotoğraf: 3
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Başantrenör Daniele Santarelli, Ankara'daki 2. etap maçları için kadroda değişiklik yaptı.

Santarelli son kararını açıkladı: Tam da Filenin Sultanları'na 1 gün kala - Fotoğraf: 4
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Buna göre pasör çaprazı pozisyonunda Aylin Uysalcan, Defne Başyolcu ve Melissa Vargas yer aldı.

Santarelli son kararını açıkladı: Tam da Filenin Sultanları'na 1 gün kala - Fotoğraf: 5
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Pasörler Cansu Özbay, Dilay Özdemir ve Elif Şahin.

Santarelli son kararını açıkladı: Tam da Filenin Sultanları'na 1 gün kala - Fotoğraf: 6
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Smaçörler Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin ve Yaprak Erkek.

Santarelli son kararını açıkladı: Tam da Filenin Sultanları'na 1 gün kala - Fotoğraf: 7
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Orta oyuncular Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Karmen Aksoy, Sinead Jack Kısal ve Zehra Güneş.

Santarelli son kararını açıkladı: Tam da Filenin Sultanları'na 1 gün kala - Fotoğraf: 8
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Liberolar Eylül Akarçeşme Yatgın ile Gizem Örge.

Santarelli son kararını açıkladı: Tam da Filenin Sultanları'na 1 gün kala - Fotoğraf: 9
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Millilerimizin 2. etapta Ankara'da oynayacağı maçlar ise şunlar:
2.Hafta (Ankara,Türkiye)
17 Haziran 2026
19.30 Türkiye-Belçika
18 Haziran 2026
19.30 Türkiye-Fransa
20 Haziran 2026
19.30 Türkiye-Almanya
21 Haziran 2026
19.30 Türkiye-Çin

Santarelli son kararını açıkladı: Tam da Filenin Sultanları'na 1 gün kala - Fotoğraf: 10
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Daniele Santarelli, zorlu maçlar öncesi açıklamalarda bulundu ve son kararını resmen duyurdu. İdeal kadroyu oynatacak olan Santarelli, S Sport'a şunları söyledi:

Santarelli son kararını açıkladı: Tam da Filenin Sultanları'na 1 gün kala - Fotoğraf: 11
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- Sezon boyunca çok önemli maçlara çıktılar, sakatlıklarla gelenler oldu. Herkesle konuştum. Bazıları sakatlıklarından iyileşmek için birkaç gün dinlenmek istedi. Bazı oyuncular hala sakatlıklarından iyileşmeye çalışıyor. Bu sebeple ilk hafta "Tamam, yeni oyuncular getirmeliyim" dedim.

Santarelli son kararını açıkladı: Tam da Filenin Sultanları'na 1 gün kala - Fotoğraf: 12
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- Durumu kavradığımda da ne yapabileceğimizi görmek için tamamen genç oyuncuları getirmek istedim. Bana göre çok iyi iş çıkardılar. Özellikle çalışmalarından ve gelişimlerinden çokça memnunum. Böylesine kısa bir periyoda göre çokça geliştiler. Bu bizim için çok önemliydi.

Santarelli son kararını açıkladı: Tam da Filenin Sultanları'na 1 gün kala - Fotoğraf: 13
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- Şimdi durum değişiyor çünkü evimizde, Ankara'da oynuyoruz. Biliyoruz ki herkes Türk Milli Takımı'nı izlemek isteyecek. Bazı yeni oyuncular getireceğim. Şimdi genç oyuncuların formda olduğu bir zamandayız.

Santarelli son kararını açıkladı: Tam da Filenin Sultanları'na 1 gün kala - Fotoğraf: 14
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- Deneyimli oyuncuların fiziksel olarak çok iyi durumda olmadığını söyleyebiliriz. Ama kaliteleri bizim için çok önemli. Genç ve deneyimli oyuncu dengesini iyi kurduğumuzu düşünüyoruz. İstediğim bu iki jenerasyonu yüksek bir seviyeye çekmek.

Santarelli son kararını açıkladı: Tam da Filenin Sultanları'na 1 gün kala - Fotoğraf: 15
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- Sonrasında deneyimli oyuncularımız hazır olduklarında büyük bir gelişim yaşayacaklar. Bu kararın deneyimli oyuncularımız için iyi olmasını umuyorum.

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