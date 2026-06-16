Santarelli son kararını açıkladı: Tam da Filenin Sultanları'na 1 gün kala
Filenin Sultanları, Milletler Ligi 2. etabında Ankara'da sahne alacak. Başantrenör Daniele Santarelli yarın başlayacak maçlar öncesi son kararını açıkladı.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 Milletler Ligi'nde 2. etap maçlarına yarın başlayacak. 2. etap maçları Ankara'da oynanacak.
Filenin Sultanları, Brezilya'daki ilk etap maçlarına genç bir kadroyla gitmişti. Genç kadromuz Dominik'le Bulgaristan'ı yenmiş, Hollanda ve İtalya'ya ise yenilmişti.
Başantrenör Daniele Santarelli, Ankara'daki 2. etap maçları için kadroda değişiklik yaptı.
Buna göre pasör çaprazı pozisyonunda Aylin Uysalcan, Defne Başyolcu ve Melissa Vargas yer aldı.
Pasörler Cansu Özbay, Dilay Özdemir ve Elif Şahin.
Smaçörler Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin ve Yaprak Erkek.
Orta oyuncular Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Karmen Aksoy, Sinead Jack Kısal ve Zehra Güneş.
Liberolar Eylül Akarçeşme Yatgın ile Gizem Örge.
Millilerimizin 2. etapta Ankara'da oynayacağı maçlar ise şunlar:
2.Hafta (Ankara,Türkiye)
17 Haziran 2026
19.30 Türkiye-Belçika
18 Haziran 2026
19.30 Türkiye-Fransa
20 Haziran 2026
19.30 Türkiye-Almanya
21 Haziran 2026
19.30 Türkiye-Çin
Daniele Santarelli, zorlu maçlar öncesi açıklamalarda bulundu ve son kararını resmen duyurdu. İdeal kadroyu oynatacak olan Santarelli, S Sport'a şunları söyledi:
- Sezon boyunca çok önemli maçlara çıktılar, sakatlıklarla gelenler oldu. Herkesle konuştum. Bazıları sakatlıklarından iyileşmek için birkaç gün dinlenmek istedi. Bazı oyuncular hala sakatlıklarından iyileşmeye çalışıyor. Bu sebeple ilk hafta "Tamam, yeni oyuncular getirmeliyim" dedim.
- Durumu kavradığımda da ne yapabileceğimizi görmek için tamamen genç oyuncuları getirmek istedim. Bana göre çok iyi iş çıkardılar. Özellikle çalışmalarından ve gelişimlerinden çokça memnunum. Böylesine kısa bir periyoda göre çokça geliştiler. Bu bizim için çok önemliydi.
- Şimdi durum değişiyor çünkü evimizde, Ankara'da oynuyoruz. Biliyoruz ki herkes Türk Milli Takımı'nı izlemek isteyecek. Bazı yeni oyuncular getireceğim. Şimdi genç oyuncuların formda olduğu bir zamandayız.
- Deneyimli oyuncuların fiziksel olarak çok iyi durumda olmadığını söyleyebiliriz. Ama kaliteleri bizim için çok önemli. Genç ve deneyimli oyuncu dengesini iyi kurduğumuzu düşünüyoruz. İstediğim bu iki jenerasyonu yüksek bir seviyeye çekmek.
- Sonrasında deneyimli oyuncularımız hazır olduklarında büyük bir gelişim yaşayacaklar. Bu kararın deneyimli oyuncularımız için iyi olmasını umuyorum.