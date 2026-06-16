İBB davasında 51. gün: Buğra Gökce 451 gün sonra ilk kez konuşacak

İBB davasının 51’inci günü bugün görülecek. Aralarında görevinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 414 kişinin yargılandığı davada, duruşmayı Halk TV Muhabiri Gamze Altunay anbean tüm gelişmeleri aktaracak.

Bugünkü duruşmanın en dikkat çeken başlığı, İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce’nin savunması olacak. Tutuklu yargılanan Gökce, yaklaşık 15 ay sonra ilk kez mahkeme salonunda konuşacak.

DÜN NELER YAŞANDI?

Davanın 50’nci gününde İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, tutukluluk incelemesi öncesi mahkeme heyetine “vicdanlı karar” çağrısı yaptı. İmamoğlu, özellikle hasta ve kadın tutuklular için hassasiyet gösterilmesini istedi.

Dünkü duruşmada dikkat çeken başlıklardan biri de Fatoş Ayık hakkındaki “ifade karışıklığı” iddiası oldu. Ayık’ın avukatı Uğur Güner, müvekkilinin başka bir sanığın beyanlarıyla tutuklu kaldığını öne sürdü. Güner, Ayık’ın çocuğu olmamasına rağmen ifadede çocuklarından söz edildiğini belirterek, bunun Fatoş Pınar Türker’in ifadeleriyle karıştırıldığını savundu. Avukat, bu durumun tutukluluk kararını da tartışmalı hale getirdiğini söyledi ve Ayık’ın tahliyesini istedi.

Duruşmada, Medya A.Ş. Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker’in daha önce dile getirdiği çıplak arama ve savcı baskısı iddiaları da gündeme geldi. İmamoğlu, bu iddiaların SEGBİS kayıtlarıyla ortaya çıkarılabileceğini belirterek işlem başlatılması gerektiğini söyledi.

Dün savunma yapan isimlerden Serap Karay, 20 yılı aşkın kamu hizmetinin ardından suçsuzluğunu anlatmak zorunda kaldığını belirtti. Karay, özgürlüğünü yalnızca kendisi için değil, ailesi için de istediğini söyledi. Avukatı Kerem Donat ise müvekkilinin uzun süredir tutuklu olduğunu belirterek tahliye talep etti.

İBB Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin de savunmasında suçlamaları kabul etmedi. Çetin, savcının kendisine etkin pişmanlıktan yararlanması yönünde baskı yaptığını öne sürdü. Hakkındaki iddiaların idari nitelikte olduğunu savunan Çetin, bunların ağır ceza mahkemesinin konusu olmadığını söyledi.

Duruşma sonunda Ekrem İmamoğlu, kendisini izlemeye gelenlere seslenerek, “Mücadelemiz büyük. Bu iş çöktü. Önümüze bakalım, önümüze…” dedi.