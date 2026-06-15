Son Dakika | Özgür Özel'in grup toplantısı kararı açıklandı

CHP'li Murat Emir şunları ifade etti:

Biliyorsunuz geçen hafta Sayın Genel Başkanımız rahmetli Ferdi Zeyrek'in ölüm yıl dönümü dolayısıyla Manisa'ya gideceğini ve grup toplantısı yapmayacağını söylemişti. Ama Parti Genel Merkezimizden ısrarla grup toplantısı yapılacağına dönük olarak duyumlar, sözler gelince yeni bir değerlendirme yapıldı.

Biz burada grup toplantımızı coşkuyla yaptık ve aslında millet geldi iradesini gösterdi ve millet ve partililer nerede durduğunu açıkça ortaya koydu.

Bu hafta memnuniyetle öğreniyoruz ki Genel Merkezimizden Meclis'imize grup toplantısı yapmak üzere bir başvuru olmamış, bir grup toplantısı çalışması içerisinde olmadıklarını anlıyoruz. Memnuniyet duyduk.

Ve Sayın Genel Başkanımız özellikle örgütlerimizin bize verdiği bunca yoğun destekten sonra, örgütlerimizin yorgunluğunu da görerek, hissederek bu hafta grup toplantısı yapmama kararı almıştır.

Ve değerli arkadaşlar, biz bu süreçte bize destek olan, emek veren, ter döken; toplantılarımıza, yürüyüşlerimize gelen, grup toplantılarımıza gelen, mitinglerimize gelen; gelemeyip de televizyonlardan izleyen, gelemeyip de yüreğinin o gücünü, sıcaklığını gönderen milyonlara sonsuz teşekkür ederiz. Herkes bilsin ki siyaset millet için yapılır, milletle birlikte yapılır ve milletin sesini duymak için hala geç değildir.