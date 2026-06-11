Butlan her şeyi yapıyor ama kurultay yapmıyor! Bir tek gücü ona yetmiyor...

Tartışmalı mahkeme kararıyla CHP yönetimine gelen Kılıçdaroğlu ekibi, avukatları azletti, YSK temsilcisini değiştirdi, 9 vekili ihraç istemiyle disipline sevk etti. Ancak kurultay çağrılarına “tedbir” yanıtı veriyor.

CHP’de tartışmalı “mutlak butlan” kararıyla başlayan yönetim peşi sıra kararlar alırken kurultay için harekete geçmiyor.

Mahkeme kararıyla göreve gelen Kemal Kılıçdaroğlu ekibi, bir yandan kurultay taleplerine “mahkemenin tedbir kararı var” yanıtını veriyor. Diğer yandan ise seçilmiş bir CHP yönetimi gibi kararlar almaya devam ediyor.

Kılıçdaroğlu tarafı, kısa süre içinde CHP’nin avukatlarını azletti, YSK temsilcisini değiştirdi ve Özgür Özel’e yakın 9 milletvekili hakkında ihraç istemiyle disiplin süreci başlattı.

Ancak sıra kurultaya gelince aynı ekip, tedbir kararını gerekçe gösteriyor.

KURULTAYA GELİNCE “TEDBİR” DİYORLAR

Kılıçdaroğlu, kurultay çağrılarına karşı tedbir kararını gerekçe gösterdi.

Kılıçdaroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Kurultay yapacağız arkadaşlar. Kurultaysız bir parti olur mu? Kurultay yapılacak. Tabii bunun için kurultayın yasal zeminde yapılması lazım. Tedbir kararı var. Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır yani sorun yok.” dedi.

Kılıçdaroğlu cephesinin bu açıklaması, parti içindeki tartışmanın merkezine oturdu.

Çünkü aynı ekip, kurultay konusunda “tedbir” derken, CHP adına kritik yönetim kararları almaktan geri durmadı.

İLK HAMLE AVUKATLARA YÖNELİK OLDU

Butlan yönetiminin ilk adımlarından biri CHP’nin avukatlarına yönelik oldu.

CHP Genel Merkezi’nde görevli avukatlar Çağlar Çağlayan, Mehmet Can Keysan ve Hazar Kardaş azledildi.

Azil kararının, avukatların mutlak butlan kararına karşı itiraz sürecinde yer almalarının ardından gelmesi dikkat çekti.

Böylece Kılıçdaroğlu ekibi, kurultay konusunda “tedbir” vurgusu yaparken, CHP’nin hukuk hattını da değiştirmiş oldu.

EMEKÇİLERİ İŞTEN ATTILAR

Butlan yönetiminin ilk adımlarından biri de CHP Genel Merkezi çalışanlarına yönelik oldu.

CHP’de mutlak butlan kararının ardından çok sayıda çalışanın işine son verildiği ortaya çıktı.

İlk haberlerde 24 çalışanın işten çıkarıldığı belirtildi. Bu çalışanların teknik ofisten üye kabul birimine, sekreteryadan iletişim birimlerine kadar farklı bölümlerde görev yaptığı aktarıldı.

Daha sonra işten çıkarmaların sürdüğü ve sayının arttığı bildirildi. İşten çıkarılanların durumu SMS’le öğrendiği, fesihlerin de tazminatsız yapıldığı öğrenildi.

Kılıçdaroğlu yönetiminin göreve geldikten sonra 60’ın üzerinde parti emekçisini işten çıkardığı belirtildi.

Bu tablo, “kurultay için tedbir var” diyen butlan yönetiminin, parti emekçileri söz konusu olduğunda hızlı hareket ettiği yorumlarına neden oldu.

HARCAMALARA DA BAŞLADILAR

Atanan yönetim, ayrıca parti kasasını da kullanmaya başladı. CHP'li Özgür Karabat, butlan kararından sonra Kılıçdaroğlu cephesinin, 'Kasayı boşalttılar" iddiasına belge ile yanıt vermişti.

Karabat, CHP'nin kasasında 1 milyar 15 milyon lira olduğunu belirtmişti.

Kılıçdaorğlu yönetimi de polis zoru ile girip yönetimi devraldıkları CHP'de çalışan kişilerin maaşlarının ödemeye başladıklarını duyurmuştu.

YSK TEMSİLCİSİ DE DEĞİŞTİRİLDİ

Kılıçdaroğlu ekibi, CHP’nin Yüksek Seçim Kurulu temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu’nu da görevden aldı.

Yakupoğlu, CHP adına mutlak butlan kararına karşı YSK’ye başvuruda bulunan isimdi.

Daha sonra boşalan YSK temsilciliğine avukat Köksal Filorinalı atandı.

Bu adım da parti içinde yeni bir tartışma başlattı.

9 VEKİL İÇİN İHRAÇ TALEBİ

Butlan yönetiminin en sert hamlesi ise 9 CHP milletvekili hakkında oldu.

Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK, Özgür Özel’e yakın isimler arasında yer alan 9 milletvekilini kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk etti.

Disipline sevk edilen isimler şöyle:

Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut.

Butlan yönetiminin sözcüsü Müslim Sarı, kararın oy birliğiyle alındığını duyurdu.

Sarı, Özgür Özel’le ilgili değerlendirmenin ise daha sonra yapılacağını söyledi.

“HER ŞEYİ YAPIYOR AMA KURULTAY YAPMIYOR”

Atanmış yönetiminin kurultay dışında neredeyse 'her şeyi' yapabilmesi sosyal medyada da büyük tepki topladı.

Birçok kişi, "Butlan yönetimi, CHP adına işlem yapıyor. Avukatları değiştiriyor. YSK temsilcisini görevden alıyor. Yeni temsilci atıyor. Milletvekilleri hakkında ihraç süreci başlatıyor..." ifadelerini kullanırken birçok vatandaş da ,"Ancak sıra partinin en temel karar organı olan kurultaya gelince, “tedbir kararı” gerekçesinin arkasına sığınıyor." eleştirisini yöneltti.