Gürsel Tekin'in savunması çöktü: Bodrum'da kirasını ödemediği daire ile ilgili belgeler ortaya çıktı

Hükümete yakın gazeteye parti içerisinde yüz kızartıcı suç işleyenlerin ihraç edileceğini açıklayan butlan destekçisi Gürsel Tekin'in 2020 yılında Bodrum'da kiraladığı daireye 4 yıl kira ödemediği için mahkeme tarafından evden tahliye edildiği ortaya çıkmıştı.

Gelen eleştirilerin ardından basın toplantısı yapan CHP'li Tekin, evden çıkmak için ev sahibinden para istediğini yalanlamazken, bu ödemenin evde kullanılan eşyalar nedeniyle oluştuğunu savundu. Ancak Tekin'i kira sözleşmesi ve mahkeme kayıtları yalanladı.

TEKİN'İN SAVUNMASI ÇÖKTÜ

Gürsel Tekin ise davaya konu olan konutu ''52 metrekarelik küçük bir daire'' olarak tanımlasa da, dosyadaki bilgiler farklı bir tablo ortaya koydu.

Tekin, davalık olduğu lüks daire ile ilgili ''Birincisi bir villa değil. İkincisi 52 metrekarelik bir tane minik daire. Üçüncüsü 33 gün orada pandemi döneminde kiraladık, aldık. Sonra da vazgeçtim, dedim ki gidip gelemiyoruz, ayrılacağım ama içindeki eşyaları da biz satın almıştık. Sonra tabii adamın büyük olasılıkla kudretli avukatları var. Bizim arkadaşlarımız bu konuda zayıf kaldılar.

Bizim eşyalarımızla ilgili faturaları ibraz edememişler. Şimdi biz üst mahkemeye başvuru yaptık. Ama bütün buna rağmen arkadaşlarıma dedim ki adamın anahtarını verin. Biz bu işten vazgeçtik. Önümüzdeki süreçte yargıda hangimizle ilgili karar verirse verir. Hiç kimsenin bir lirası bizde kalmaz, olmaz da. Ama bununla ilgili şimdi bu çok ayıp olur, adamın ne olduğunu adamın nasıl bir nitelikte olduğunu, kimlerle ilişkilerde olduğunu önümüzdeki günlerde onlar da sizi göreceksiniz'' demişti.

EV 155 METREKARE ÇIKTI

Medyaradar'ın haberine göre; Gürsel Tekin'in 2020 yılında kendisi ve ailesi tarafından kullanılan lüks dairenin sadece yatak odası 65 metrekare çıktı.

Evin diğer iki odadan biri 10, diğeri de 8 metrekare, iki banyodan biri 5, diğeri 4 metrekare, tuvalet 3, hol 11 ve yaşam alanı ise 33 metrekare.

Tekin'in açıklamalarının aksine evin büyüklüğünün toplam 155 metrekare olduğu ortaya çıktı.

''BEN ALDIM'' DEMİŞTİ: EŞYALAR DAİRENİN DEMİRBAŞI ÇIKTI

Gürsel Tekin, Levent Zeytinlioğlu'nun ''Evden çıkmak için benden 450 bin TL istedi'' açıklamasına, ''Kiraladıktan sonra ev boştu. Eşya satın almıştım. Orada kaldığım süre üst üste koysak 30 gün bile değildir. Sonra ayrılma talebini açan benim. Eşyaların piyasa değerini hesapladık miktarı talep ettik. Vermedi'' yanıtını vermişti.

Tekin'in ''Ben aldım'' dediği eşyalar dairenin demirbaşı çıktı.

Zeytinlioğlu'nun dairesindeki demirbaş eşya listesi şöyle:

Dört adet klima, ikisi tek biri çift kişilik karyola, yatak, 3 adet gardrop, bir adet üçlü bir adet ikili kanepe, iki adet halı, balkon oturma grubu, dört adet bar sandalyesi, bir adet orta sehpa, bir adet ayakkabılık, bir adet LCD televizyon, ankastre davlumbaz, set üstü ocak, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve elektrik süpürgesi.

''BİR İNSAN AVUKATINA BECERİKSİZ DER Mİ?''

Gürsel Tekin'in ''Bizim arkadaşlarımız bu konuda zayıf kaldılar. Bizim eşyalarımızla ilgili faturaları ibraz edememişler'' açıklamasına büyük tepki geldi.

Avukat Afşin Hatipoğlu, X hesabından Gürsel Tekin'i alıntılayarak, ''Avukat olanı anlatır, avukatın ödemediğin kira için dekontmu uydursun? Ayrıca kira alacağıyla sana ait olan bir evdeki eşyanın hukuki illiyeti ne? Alıştınız tabi ezbere kararlara, hukuku görünce şaşırıyorsunuz. Bir insan yarım yağlı haklı çıkmak için avukatına beceriksiz der mi?'' cevabını verdi.