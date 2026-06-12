Gürsel Tekin Bodrum Türkbükü'ndeki lüks daireye 4 yıl kira vermemiş! Çıkmak için de 400 bin lira istemiş

Gürsel Tekin’in Bodrum Türkbükü’nde kiraladığı lüks daireyle ilgili dikkat çeken bir dava süreci gündeme geldi. İddiaya göre Tekin, 2020’de aylık 8 bin TL’ye tuttuğu dairede 2021’den itibaren kira ödemedi. Mülk sahibinin açtığı dava sonucunda mahkeme tahliye kararı verirken, yaklaşık 1 milyon TL’lik kira alacağına ilişkin sürecin devam ettiği belirtildi. Ev sahibi Levent Zeytinoğlu, Tekin’in evi boşaltmak için kendisinden 400 bin TL istediğini de öne sürdü. Gazeteci Fatih Altaylı da Tekin'in 'kira süreci' hakkında dikkat çeken bir yazı yazdı.

Butlan destekçisi Tekin’in, CHP’de “arınma” mesajları verdiği ve yüz kızartıcı suç işleyen parti üyelerinin ihraç edilebileceğini söylediği açıklamaların ardından bu dava süreci de tartışma konusu oldu.

EV SAHİBİNDEN TAHLİYE İÇİN 400 BİN LİRA TALEBİ

CHP’li Gürsel Tekin’in Bodrum Türkbükü’nde kiraladığı yazlık daireye ilişkin açılan tahliye davasında karar çıktı. Mahkeme, Tekin’in evi boşaltmasına hükmetti. Mülk sahibinin yaklaşık 1 milyon TL’lik kira alacağı için açtığı davanın ise sürdüğü belirtildi.

İddiaya göre Tekin, 2020 yılında aylık 8 bin TL bedelle kiraladığı yazlık daire için ilk 10 aylık ödemeyi peşin yaptı. Bir yıllık kira sözleşmesi, sürenin dolmasının ardından taraflarca otomatik olarak uzatıldı. Ancak Tekin’in 2021’den itibaren kira ödemediği öne sürüldü. Bunun üzerine mülk sahibi Levent Zeytinoğlu, hem tahliye hem de kira alacağı için dava açtı.

Mahkeme, tahliye davasında Tekin’in evi boşaltmasına karar verdi. Yaklaşık 1 milyon TL’lik kira alacağına ilişkin davanın ise devam ettiği aktarıldı.

Medyaradar'ın haberine göre; Tekin’in avukatı Barış Demirkuş, tahliye kararına ilişkin ''Bu bir hukuk davası. İtirazları yapacağız'' açıklamasını yaptı.

Mülk sahibi Levent Zeytinoğlu, Tekin’in evi boşaltmak için kendisinden 400 bin TL istediğini iddia etti. Zeytinoğlu, daha önce şunları söylemişti:

''Uzun yıllar Kanada’da yaşadım. Şimdi Bodrum’da yaşıyorum. 2020 yılında bir emlakçı vasıtasıyla Gürsel Tekin’le tanıştım. Göltürkbükü’nde bulunan üç odalı dairemi kiralamak istediler. Aylık 8 bin TL’ye evi kiraladım. Kira kontratı yaptık. Bir yıl boyunca kiraları düzenli ödedi. Ancak 2021 sonrası kira ödemeye başladı. Sonuçta bu durum dayanılmaz bir hal aldı. Evi boşaltmasını istedim. İki yıl önce benimle pazarlık yaptı. Emlakçı aracılığıyla benden 400 bin TL para istedi. Duyunca çok şaşırdım. Bu kadar yüksek bir parayı veremeyeceğimi söyledim. Daha sonra o aracı emlakçı Gürsel Bey 250 bin TL’ye düştü. Sonra ben geçmişe dönük alacaklarımdan feragat edeceğimi ancak üzerine para veremeyeceğimi söyledim. Ödenmeyen kira ve faturalarla alacağım rakam 1 milyonun üzerinde. Davamız iki yıldır sürüyor. Avukatı mahkemede yaptığımız kontratın geçersiz olduğunu, imzanın da Gürsel Tekin’e ait olmadığını söyledi. Oysa 2020 yılında bana yapılan kira ödemelerinde hep Gürsel Tekin’in adı vardı’’

FATİH ALTAYLI YAZDI

Fatih Altaylı, internet sitesindeki köşesinde Tekin'in 4 yıldır kira ödememesi hakkında yazdı:

Çok sıradan bir adliye haberi aslında Türk siyasetindeki son durumun da aynası. Biliyorsunuz, Gürsel Tekin adında bir siyasetçi var. Yıllarca AK Partili medyanın hedefindeydi. Nasıl edinildiği belli olmayan mal varlığını dillerine dolamışlardı. Çaycılıktan bu servete nasıl geldi diye sorar, bilmem kaç yüz daire, 11 şirket, benzin istasyonlarını gündeme getirirlerdi. Tekin ise bu iddiaları yalanlar ve “Kıskanmayın, bir gün sizin de olur” derdi. Gürsel Tekin’in böyle bir mal varlığı var mı bilmiyorum. Ancak bu iddiaları ortaya atan medya şimdi Gürsel Tekinci oldu. Gürsel Tekin de iktidarın CHP İl Başkanı. Şu anda da düne kadar ağır sözler ettiği Kılıçdaroğlu’nun yanında saf tutuyor. Sıradan adliye haberi de işte bu Gürsel Tekin ile ilgili. Gürsel Tekin, yıllar önce Bodrum’un en pahalı mahallelerinden Göltürkbükü’nde bir villa kiralamış. Yazları gitmek için. Ve kiraladığı bu villaya 4 yıldır kira ödememiş. 1 ay anlarım, sıkışmıştır, 2 ay, 3 ay hadi 4 ay anlarım. Ama sonrasını anlamam. Baktın durumun düzelmiyor, baktın bu kirayı ödeyemeyeceksin. Özür diler çıkarsın, kira borcunu da bir şekilde anlaşıp ödemeye çalışırsın. Bir yerde kira ödemeden 4 yıl oturmak terbiyesizliktir, dolandırıcılıktır. Hele hele bu bir de keyfekeder kiralanmış, sadece eğlence için tutulan, ailenin barınmasından öte amaçlı bir yer ise tamamen terbiyesizliktir. Sırf bu bile, aslında bir siyasetçi için bir işaret, bir kişilik göstergesidir. Kimin ne olduğunu anlatan şahane bir mahkeme kararıdır.

KİRA AÇIKLAMALARI YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Gürsel Tekin’in geçmiş yıllarda kira artışları ve ev sahibi-kiracı anlaşmazlıklarıyla ilgili yaptığı açıklamalar da yeniden gündeme geldi. Tekin, 2021 yılında yaptığı bir paylaşımda kira tespit ve tahliye davalarındaki artışa dikkat çekmişti.

Tekin, o dönem şu ifadeleri kullanmıştı: