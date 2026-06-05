Gürsel Tekin 'arınmayı' AKP medyasına anlattı! CHP Lideri Özel'i hedef alıp 'ihraç' tehdidinde bulundu

İktidar medyasına konuşan Gürsel Tekin, CHP Lideri Özgür Özel’i hedef aldı; CHP’de ‘arınma’ süreciyle ihraçların kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Tartışmalı mutlak butlan kararının ardından Kılıçdaroğlu cephesinde yer alan Gürsel Tekin, iktidar medyası Sabah’a açıklamalarda bulundu.

Tekin, CHP Lideri Özgür Özel’i hedef aldı. Parti içindeki tartışmaların seçmeni rahatsız ettiğini söyleyen Tekin, “arınma” sürecinde ihraçların da gündeme geleceğini belirtti.

Tekin, CHP’nin bu süreçten “arınarak” çıkıp çıkamayacağına sorusuna ihraçların "kaçınılmaz" olduğunu söyledi:

"Arınmayı sadece kendi partimizde değil, tüm Türkiye'de başaracağız. Bugün Türk siyaseti ağır bir tıkanmışlık ve kriz yaşarken, bu arınma hareketini bütün siyaset kurumunda hayata geçirmek zorundayız. Biz en azından bu büyük temizliğin öncüsü, lokomotifi olacağız. Bu süreçte partiden ihraçlar da kaçınılmazdır. Tüzük bu konuda çok açık ve nettir; siyasi partilerin anayasası kendi tüzükleridir. Peki, tüzük hangi hallerde disiplin kurulunu işletir? Birincisi yüz kızartıcı suçlar, ikincisi ise yolsuzluk. Kim yüz kızartıcı bir işe karışmışsa, kimin adı yolsuzluğa bulaşmışsa gözünün yaşına bakılmayacak, CHP'den derhal ihraç edilecektir."

Tekin, CHP Lideri Özgür Özel’in grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik sözlerini de hedef aldı. Özel’in ifadelerinin “disiplin suçu” olduğunu savunan Tekin, sessiz kalanları da bu sözlerden sorumlu tuttu:

"Bu kadar ağır laflar söylendikten sonra, hiçbir şey olmamış gibi davranılamaz. Ortada çok net ve büyük bir disiplin suçu var. Üstelik bu suç sadece o sözleri söyleyenleri değil, sessizce dinleyenleri de bağlar. Sizi var eden, bu partiyi bugünlere getiren eski genel başkanınıza yönelik, grup toplantısında bile bu denli fütursuzca cümleler kuruluyorsa ve siz buna tahammül edip müdahale etmiyorsanız, o sözlerin açıkça suç ortağısınız demektir. Özgür Özel, zamanında Sayın Kılıçdaroğlu'na en yakın isimlerden biriydi. Bugün çıkmış grup toplantılarında, ekranlarda, 'Yok polislerle geldiler, yok bize şunu yaptılar' diye mağduriyet devşirmeye çalışıyorlar. Oysa dün Özel ile Kılıçdaroğlu geçmişte baba-oğul gibiydi. Sayın İmamoğlu da öyleydi. Şimdi ben soruyorum: İnsan 'baba' dediği insana bunları reva görür mü? Bu sözleri söylemeye dili nasıl varır? Oğul babaya böyle ihanet eder mi? Bu yapılanlar ne CHP'nin köklü siyasi kültürüne sığar ne de bizim Anadolu geleneklerimize, vicdanımıza uygundur. Vefanın olmadığı yerde siyaset de olmaz, insanlık da kalmaz."