Butlan CHP'sinden 'arınma' iddiasına rahmet okutacak adım! Beşiktaş dosyasındaki isim iletişimin başına geçti

Kılıçdaroğlu cephesinde atamalar devam ediyor. Butlan CHP’sinde Ali Haydar Fırat, iletişim koordinatörü olarak görevlendirildi. Kılıçdaroğlu cephesinin ‘arınacağız’ sloganları nedeniyle Beşiktaş iddianamesinde Fırat hakkındaki iddialar yeniden gündeme geldi.

Kılıçdaroğlu cephesinin ‘arınacağız’ söylemi nedeniyle belediyelere dönük iddiaları ‘doğru kabul’ ettiği eleştirileri gündemdeyken, Fırat hakkında da Beşiktaş iddianamesinde birçok iddia ortaya atılmıştı.

İTİRAFÇI İSMİNİ VERMİŞTİ

İtirafçı olan Beşiktaş Belediyesinin eski Özel Kalem Müdürü Emirhan Akçadağ şunları söylemişti:

“Nispetiye 10 isimli rezidanstaki dairenin sözleşmesini kendi adıma yaptım ama konaklayan Ali Haydar Fırat’tı. Sadece 2023 yılında bu daireye 673 bin TL peşin kira ödendi.”

“15 bin TL maaş alan belediye şoförü Mert Çolak, bu lüks dairenin 29 bin TL’lik aidatını 6 ay boyunca düzenli ödedi. Banka dekontları dosyada mevcut. Bir şoför kendi maaşının iki katı aidatı nasıl öder?”

Şoför Mert Çolak’ın Ali Haydar Fırat’ın hesabına farklı zamanlarda toplam 94 bin TL nakit gönderdiğini Akçadağ tarafından da ileri sürülmüştü.

POLİTİKYOL İDDİASI

Beşiktaş Belediyesi soruşturmasında ifade veren Alican Abacı, Politikyol sitesinin satışı ve ödeme sürecine ilişkin iddialarda bulunmuştu.

Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı, Politikyol adlı internet sitesinin Ali Haydar Fırat’a ait olduğunu söylemiş, sitenin Beşiktaş Belediyesi tarafından 400 bin TL karşılığında satın alındığını belirtmişti.

Abacı’nın ifadesine göre sitenin gerçek değeri 1,5 ila 2 milyon TL arasında gösterilip aradaki farkın ise elden ödendiği öne sürüldü.

Fırat, siteyi belediyeye bedelsiz devrettiğini söylemişti. Ayrıca bankaya elden yatırdığı 5 milyon TL’nin kendi birikimi olduğunu ifade etmişti.