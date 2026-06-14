Helikopterler havada çarpıştı: Ünlü şarkıcı feci kazada can verdi

Brazilya'nın Rio de Janeiro kentinde iki helikopter havada çarpıştı.

Feci kazada aralarında ABD'li müzisyen Oliver Tree Nickell'in de bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetti.

HAVADA ÇARPIŞAN HELİKOPTERLER YERE ÇAKILDI

Güney Amerika ülkesi Brezilya'nın turistik noktalarından Rio de Janerio kentinde iki helikopterBarra da Tijuca sahil şeridinde yer alan Recreio dos Bandeirantes mahallesinde havada çarpıştıktan sonra yere çakıldı.

Metrópoles, hava araçlarından birinin Costa Verde üzerindeki bir tatil kasabası olan Angra dos Reis'e doğru gitmekte olduğunu, ikincisinin ise rutin bir yakıt ikmali seferinde olduğunu bildirdi.

Metrópoles'in aktardığına göre çarpışma, enkaz parçalarının geniş bir alana yayılmasına neden oldu ve uçak parçaları çarpışma bölgesinden yüzlerce metre uzağa saçıldı. Helikopterlerden biri Avenida das Américas caddesine düşerken; diğeri bir elektrikli araç deposunun arazisine çakılarak yaklaşık 20 aracın alev almasına yol açtı.

CNN Brasil, Brezilya Hava Kuvvetleri müfettişlerinin (CENIPA) veri toplamak ve kanıtları korumak üzere olay yerine sevk edildiğini bildirirken, Brezilya Sivil Havacılık Otoritesi (ANAC) ise hava araçlarının ve pilotların lisanslarının incelendiğini açıkladı. Çarpışmanın nedeni henüz araştırılıyor.

KAZADA ÜNLÜ ŞARKICI İLE BİRLİKTE 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sabah saatlerinde meydana gelen kazadan kurtulan olmazken, CNN Brasil'in aktardığı bilgilere göre hayatını kaybedenler arasında Kaliforniya doğumlu 32 yaşındaki müzisyen Oliver Tree Nickell da bulunuyor.

Kurbanların kimliklerini Rio de Janeiro Sivil Polisi aracılığıyla teyit eden CNN Brasil, helikopterlerden birinde beş yolcu bulunduğunu, ikinci hava aracında ise sadece pilotun yer aldığını bildirdi.

Brezilyalı yetkililer tarafından kimlikleri doğrulanan kurbanlar şunlar:

Oliver Tree Nickell — Yolcu

Lucas Brito Chaves — Yolcu

Lucas Vignale — Yolcu

Gaspar Prim — Yolcu

Alexandre Souza — Pilot (Birinci hava aracı)

Charles Marsillac — Pilot (İkinci hava aracı)

OLİVER TREE NİCKELL KİMDİR?

29 Haziran 1993'te ABD'nin Kaliforniya eyaletinde dünyaya gelen Oliver Tree Nickell, özellikle TikTok ve dijital platformlarda küresel birer fenomene dönüşen "Life Goes On" ve "Miss You" gibi milyarlarca dinlenmeye ulaşan hit şarkılarıyla dünya çapında bir üne sahip olmuştu.

TÜRKİYE'DE DE KONSER VERMİŞTİ

Müziğinin yanı sıra popüler kültürü ve internet dünyasını tiye alan sıra dışı mizahi karakteriyle öne çıkan sanatçı; ikonik çanak kesim saç modeli, 90'lar tarzı renkli retro rüzgarlıkları, devasa scooterları ve absürt klipleriyle dijital çağın en popüler görsel figürlerinden biri haline gelmişti.

32 yaşında Brezilya'da meydana gelen kazada hayatını kaybeden Tree, geçtiğimiz yıllarda İstanbul'da da sahne almıştı.