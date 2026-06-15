Cemil Tugay CHP'den istifa edeceği iddialarına yanıt verdi: Özgür Özel'i işaret etti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP'den istifa edeceği, görevden alınacağı ve Özgür Özel'in yeni bir parti kuracağı yönündeki iddialara dair açıklamalarda bulundu.

CEMİL TUGAY CHP'DEN İSTİFA EDECEĞİ İDDİALARINA YANIT VERDİ

Kendi açısından şu an için istifa etmek gibi bir düşüncesinin olmadığını vurgulayan Tugay, "İstifa etmemiz demek Cumhuriyet Halk Partisi’nden ayrılmamız demek. Cumhuriyet Halk Partisi bizim çatımız" dedi.

Parti tabanının bir kurultay süreciyle birliği bozmadan yola devam etmek istediğini ifade eden Tugay, delegelerin ya da üyelerin belirleyeceği bir liderlikle ortak bir çözüm bulunması gerektiğini, bu süreç sürerken istifa etmenin hiçbir anlamı olmadığını savundu.

ÖZGÜR ÖZEL'İ İŞARET ETTİ

Parti tabanının bir kurultay süreciyle birliği bozmadan yola devam etmek istediğini ifade eden Tugay, delegelerin ya da üyelerin belirleyeceği bir liderlikle ortak bir çözüm bulunması gerektiğini, bu süreç sürerken istifa etmenin hiçbir anlamı olmadığını savundu.

Bu tür kararların bireysel olarak verilemeyeceğini söyleyen Tugay, her şeyden önce Özgür Özel ve onunla birlikte hareket eden kadroların tavrının kritik önemde olduğunu belirtti ve Özel'in de şu an için partiden ayrılma gibi bir düşüncesinin bulunmadığını hatırlattı.

Hakkında ortaya atılan "görevden alınacağı" yönündeki iddiaları "çok abartılmış bir durum" olarak nitelendirerek bu konuda hiçbir hazırlığı ya da beklentisi olmadığını söyleyen Cemil Tugay, bu söylentileri yayanların iyi niyetli olmadığını ifade etti.

KURULTAY SÜRECİNDE EN UFAK USULSÜZ HAREKETİNİN OLMADIĞINI SÖYLEDİ

İzmir'de kendisinin belediye başkanlığını başından beri sindiremeyen bazı odakların konuyu büyütmeye çalıştığını belirten Tugay, kurultay süreciyle bağlantılı davaya da değindi. Davada adının geçtiğinin farkında olduğunu dile getiren Tugay, bir kurultay delegesinin tamamen "Ben böyle bir şey duydum" şeklindeki somut delile dayanmayan ifadesi dışında hiçbir suçlama olmadığını kaydetti.

Kurultay sürecinde en ufak bir etik dışı veya usulsüz hareketinin olmadığını, gerekirse yemin edip bunu ispatlayabileceğini belirten Tugay, kendisinden sonra göreve gelecek bir isim telaffuz ettiği iddialarını da kesin bir dille yalanladı.

YENİ PARTİ İDDİALARI VE 9 MİLLETVEKİLİNİN İHRACI

Özgür Özel’in yeni bir parti kurma hazırlığında olduğu yönündeki iddialardan haberdar olmadığını aktaran Tugay, yakın zamanda kendisiyle görüştüğünü ve bu konuda hiçbir şey konuşulmadığını belirtti.

Siyasi krizin CHP içinde uzlaşıyla çözüleceğine dair beklentinin sürdüğünü vurgulayan Tugay, "Daha bugün kurultayla ilgili dilekçeler veriliyor. Ben de kurultay delegesi olarak kurultay istediğime dair başvuruda bulunanlardanım" dedi.

Son olarak Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin, 9 CHP'li milletvekilini tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etmesini de değerlendiren Tugay, bu sürecin hangi mantıkla yürütüldüğünü bilmediğini ifade ederek, partinin bir kişi bile kaybetmeden birliğini koruması temennisinde bulundu. (ANKA)