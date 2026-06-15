Tanju Çolak bu kez ağır konuştu: Gideceksin! Bir tane sevenin var mı?

Eski milli futbolcu ve Avrupa Altın Ayakkabı Ödülü alan tek Türk gol kralı Tanju Çolak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na çok sert sözlerle yüklendi.



Çolak, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun futboldan gelmediğini hatırlatarak görevden ayrılması gerektiğini söyledi.

"KİM O YA! TOP MU OYNAMIŞ?"

Tanju Çolak, KulüpDigitale'de katıldığı yayında Hacıosmanoğlu'na "Bir tane sevenin var mı?" diye de seslendi.

Samsunspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'de oynadığı yıllarda gol krallıkları bulunan, milli takım formasını da defalarca kez giyen Tanju Çolak, şu ifadeleri kullandı:

"Federasyon başkanı uyuyor musun sen? Ne durumdasın Allah aşkına! Gideceksin, gideceksin başka şansın yok. Kim bunlar futboldan mı gelmişler? Kim o ya? Top mu oynamış? Futbol için ne yapmış? Duymuyor musun? Bir tane sevenin var mı? O senin yakınındaki yönetim bile senden nefret ediyor ya!"