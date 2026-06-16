FIFA'nın Galatasaray'a ödeyeceği milyon dolarlık tazminat belli oldu

Galatasaray, Amerika, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenlediği 2026 Dünya Kupası'ndan kasaya para koyacak. Sarı-kırmızılılar, dev turnuvaya gönderdiği 11 yıldız futbolcu için FIFA'dan çok ciddi bir kulüp tazminatı almaya hazırlanıyor. FIFA, oyuncuların sakatlık riskleri ve kulüplerinden uzak kaldıkları her gün için "Kulüp Yardımları Programı" adı altında takımlara devasa bir bütçe ödüyor.

11 YILDIZ İÇİN GÜNLÜK TAZMİNAT KASAYA GİRECEK

Türkiye A Milli Takımı formasıyla turnuvada boy gösterecek Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'ın yanı sıra; Leroy Sane (Almanya), Ismail Jakobs (Senegal), Davinson Sánchez (Kolombiya), Wilfried Singo (Fildişi Sahili) ve Noa Lang (Hollanda) gibi dünya yıldızlarını milli takımlara gönderen Galatasaray, bu isimlerin turnuvada geçirdiği her saniye için tazminat kazanacak.

FIFA'DAN GÜNLÜK 5 BİN DOLAR TAZMİNAT ÖDEMESİ

FIFA'nın 2026 Dünya Kupası için belirlediği güncel kurallara göre; futbolcuların kulüplerinden ayrılıp milli takım kampına katıldığı günden turnuvaya veda ettikleri güne kadar geçen süreçte kulüplere oyuncu başına günlük yaklaşık 5.000 Dolar tazminat ödeniyor. Resmi hazırlık dönemi ve grup aşaması dâhil olmak üzere hesaplanan 27 günlük süreç baz alındığında, sarı-kırmızılıların kasasına sadece grup aşaması bittiğinde toplam 1 milyon 485 bin Dolar tazminat bedeli girmesi kesinleşecek.

OYUNCULAR İLERLEDİKÇE TAZMİNAT KATLANACAK

Bu hesaplama sadece grup aşaması sonuna kadar olan süreci kapsıyor. Aslan'ın yıldız futbolcuları ve milli takımları turnuvada üst turlara yükseldikçe, kulübün alacağı günlük tazminat miktarı da katlanarak artacak. Ayrıca oyuncuların son 2 yıllık kulüp geçmişlerine göre yapılacak paylaşımlar ve eleme maçlarında sergiledikleri performanslar için ödenecek ek primlerle birlikte, Galatasaray'ın FIFA'dan alacağı toplam tazminat bedelinin çok daha büyümesi bekleniyor.