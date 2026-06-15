2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nun açılış maçında Houston'daki NRG Stadyumu'nda Almanya ile Curaçao karşı karşıya geldi. Maça hızlı giren Almanya 6. dakikada Nmecha ile öne geçti. Curaçao 21. dakikada Comenencia'nın golüyle dengeyi sağlasa da Schlotterbeck ve penaltıdan Havertz'in katkılarıyla Almanlar devre arasına 3-1 önde girdi.

İkinci yarıda gol yağmuru dinmedi. Musiala, Brown, Undav ve Havertz ikinci kez ağları sallarken Almanya sahadan 7-1'lik ezici bir galibiyetle ayrıldı.

BAZOER 90 DAKİKA SAHADA KALDI

Konyaspor ile sözleşmesi sona eren Riechedly Bazoer, Curaçao formasıyla ilk 11'de başladı ve tarihi mağlubiyette 90 dakika boyunca sahada kaldı.



KONYASPOR HER GÜN KAZANIYOR

Tablonun Konyaspor açısından ilginç bir boyutu daha var. FIFA, Dünya Kupası'nda forma giyen oyuncular için kulüplerine günlük 5 bin dolar ödeme yapıyor. Bazoer sahada kaldıkça yeşil-beyazlıların kasasına para girmeye devam ediyor.

EKVADOR MAÇI SIRADA

Almanya, grubun ikinci maçında Fildişi Sahili ile karşılaşacak. Curaçao ise bir sonraki sınavını Ekvador karşısında verecek.