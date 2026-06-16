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Filenin Sultanları'nda yeni kaptan belli oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Ankara'da oynanacak 2026 Milletler Ligi maçlarında takımın başında sahaya çıkacak kaptan belli oldu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Filenin Sultanları'nda yeni kaptan belli oldu - Fotoğraf: 1
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Filenin Sultanları'nda Eda Erdem'in yer almadığı 2026 Milletler Ligi kadrosunda Brezilya'daki ilk hafta maçlarında kaptanlığı İlkin Aydın üstlenmişti.

Filenin Sultanları'nda yeni kaptan belli oldu - Fotoğraf: 2
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A Milli Takım, genç kadroyla katıldığı Brezilya etabını 2 galibiyet, 2 mağlubiyetle kapatmıştı.

Filenin Sultanları'nda yeni kaptan belli oldu - Fotoğraf: 3
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Milletler Ligi 2. etabı ise Ankara'da yarın başlayacak. Filenin Sultanları, turnuvanın ikinci haftasında Ankara Spor Salonu'nda Belçika, Fransa, Almanya ve Çin ile mücadele edecek.

Filenin Sultanları'nda yeni kaptan belli oldu - Fotoğraf: 4
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Millilerimizin ikinci hafta kadrosu ve maç programı şu şekilde:

Filenin Sultanları'nda yeni kaptan belli oldu - Fotoğraf: 5
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Pasörler: Cansu Özbay, Dilay Özdemir, Elif Şahin
Pasör Çaprazı: Aylin Uysalcan, Defne Başyolcu, Melissa Vargas
Smaçörler: Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek
Orta Oyuncular: Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Karmen Aksoy, Sinead Jack Kısal, Zehra Güneş
Liberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge

Filenin Sultanları'nda yeni kaptan belli oldu - Fotoğraf: 6
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17 Haziran 2026
19.30 Türkiye-Belçika (TRT/S Sport/ S Sport Plus)
18 Haziran 2026
19.30 Türkiye-Fransa (TRT/S Sport/ S Sport Plus)
20 Haziran 2026
19.30 Türkiye-Almanya (TRT/S Sport/ S Sport Plus)
21 Haziran 2026
19.30 Türkiye-Çin (TRT/S Sport/ S Sport Plus)

Filenin Sultanları'nda yeni kaptan belli oldu - Fotoğraf: 7
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Filenin Sultanları'nda Ankara'daki 2. etap maçlarında takım kaptanlığını üstlenecek isim de belli oldu.

Filenin Sultanları'nda yeni kaptan belli oldu - Fotoğraf: 8
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2026 Milletler Ligi 2. etap maçlarında kaptanlığı Gizem Örge üstlenecek.

Filenin Sultanları Milli Takım Ankara
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