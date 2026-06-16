Filenin Sultanları'nda yeni kaptan belli oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Ankara'da oynanacak 2026 Milletler Ligi maçlarında takımın başında sahaya çıkacak kaptan belli oldu.
Filenin Sultanları'nda Eda Erdem'in yer almadığı 2026 Milletler Ligi kadrosunda Brezilya'daki ilk hafta maçlarında kaptanlığı İlkin Aydın üstlenmişti.
A Milli Takım, genç kadroyla katıldığı Brezilya etabını 2 galibiyet, 2 mağlubiyetle kapatmıştı.
Milletler Ligi 2. etabı ise Ankara'da yarın başlayacak. Filenin Sultanları, turnuvanın ikinci haftasında Ankara Spor Salonu'nda Belçika, Fransa, Almanya ve Çin ile mücadele edecek.
Millilerimizin ikinci hafta kadrosu ve maç programı şu şekilde:
Pasörler: Cansu Özbay, Dilay Özdemir, Elif Şahin
Pasör Çaprazı: Aylin Uysalcan, Defne Başyolcu, Melissa Vargas
Smaçörler: Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek
Orta Oyuncular: Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Karmen Aksoy, Sinead Jack Kısal, Zehra Güneş
Liberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge
17 Haziran 2026
19.30 Türkiye-Belçika (TRT/S Sport/ S Sport Plus)
18 Haziran 2026
19.30 Türkiye-Fransa (TRT/S Sport/ S Sport Plus)
20 Haziran 2026
19.30 Türkiye-Almanya (TRT/S Sport/ S Sport Plus)
21 Haziran 2026
19.30 Türkiye-Çin (TRT/S Sport/ S Sport Plus)
Filenin Sultanları'nda Ankara'daki 2. etap maçlarında takım kaptanlığını üstlenecek isim de belli oldu.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2026 Milletler Ligi 2. etap maçlarında kaptanlığı Gizem Örge üstlenecek.