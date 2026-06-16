Daha 18'indeki İzmirli Eda Capri'den atladı Napoli'den çıktı: İtalya'yı salladı
Daha 18 yaşındaki İzmirli Eda Savcıgil, İtalyanları kendisine hayran bıraktı. Capri Adası'ndan suya giren Eda, 28 kilometre sonra Napoli'den çıktı ve tarihi bir başarıya imza attı.
Eda Savcıgil daha 18 yaşında. Ama şimdiden tarihe geçti. İtalya'da katıldığı yarışta birinci oldu, İtalyanları kendisine hayran bıraktı.
Ultra maraton yüzücüsü Eda, İtalya'daki Capri Adası'ndan suya girdi. Denizde 28 kilometrelik mesafeyi 9 saatte geçip, Napoli'den çıktı.
Maratona del Golfo Capri-Napoli'de birinci olan Eda Savcıgil, Capri-Napoli parkurunu tamamlayan ilk Türk sporcu da oldu.
Eda, zorlu parkuru tamamlayan en genç sporcu olmasının yanı sıra kadın ve erkek tüm sporcular arasında parkur rekorunu da kırdı.
Genç yüzücü "Capri-Napoli (Vesuvius) 28K parkurunu solo bitiren ilk Türk ve 2026 yılı genel klasman şampiyonu olmak tarifsiz bir mutluluk" dedi ve şunları söyledi:
"Hem fiziksel hem de mental olarak en çok zorlandığım yarıştı diyebilirim. Bu parkuru sağlıkla, keyifle ve başarıyla tamamlamış olmak benim için çok değerli. Aileme, her zaman beni destekledikleri ve bana inandıkları için çok teşekkür ediyorum."
"Üniversite hazırlığı ve yüzmeyi birlikte sürdürürken vazgeçmemeyi öğrendim. Bir hafta önce yaşadığım küçük sakatlığa rağmen devam ettim. Bazen başarı, yola devam edebilmektir."
"Heyecanım çok büyük. Bayrağımızı ilk sırada dalgalandığını görmek ve bunun için kulaç atmak, tüm yorgunluğa ve çekilen acılara değiyor."
"Bu yolculukta yanımda olan, antrenmanlarımda destek olan, yol gösteren tüm hocalarıma ve birlikte kulaç attığım antrenman arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ederim."
"Şimdi sırada yeni hedefler ve yeni maceralar var. Nice parkurlar beni bekliyor, çalışmaya devam. Yeni hedefim Bengisu Avcı'nın tamamlayıp tarihe geçtiği Okyanus Yedilisi (Oceans 7)."