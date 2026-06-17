Haydi Türkiye 80 milyon seninle: Milli maç bu akşam saat kaçta hangi kanalda?
Türkiye milli maçlarla yatıyor, milli maçlarla kalkıyor. A Milli Futbol Takımımız'ın ABD'deki Dünya Kupası heyecanına bu kez de Milletler Ligi heyecanı eklenecek. Haydi Türkiye 80 milyon seninle: Milli maç bu akşam saat kaçta hangi kanalda?
Türkiye milli maçla yatıyor, milli maçla kalkıyor. A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası'nda mücadele ediyor. İlk maçında Avustralya'ya yenilen millilerimiz şimdi Paraguay'la cumartesi sabah saat 6'da oynayacağı maça hazırlanıyor.
Futbolun yanı sıra bir başka heyecan da Ankara'da yaşanıyor. Filenin Sultanları, 2026 Milletler Ligi 2. etabında bu akşam sahne alıyor.
Brezilya'daki ilk etaba gençlerin ağırlıkta olduğu kadroyla katılan millilerimiz buna karşın 2 galibiyet almıştı. 2 de mağlubiyetimiz bulunuyor. Ancak bu kez tam takım sahada olacak olan millilerde hedef 4'te 4.
Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki milli takımın Ankara etabı kadrosunda şu isimler bulunuyor:
Pasör çaprazları: Aylin Uysalcan, Defne Başyolcu, Melissa Vargas
Pasörler: Cansu Özbay, Dilay Özdemir, Elif Şahin
Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek
Orta Oyuncular: Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Karmen Aksoy, Sinead Jack Kısal, Zehra Güneş
Liberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge
A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli bu kez iddialı. 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Ankara etabında her maçı kazanmaya çalışacaklarını söyledi ve şöyle devam etti:
"Hedefimiz her maçı kazanmak. Bazı etapların daha kolay, bazılarının daha zor olabileceğini biliyoruz. Şimdi evimizde oynuyoruz. Takımın durumu ilk etap sonundan biraz farklı. İlk etapta birçok genç oyuncuyu kadromuza kattık. Bu bizim için milli takımın geleceği için oyuncuların sağlığı için gerçekten çok önemliydi. Şimdi oyuncular iyi durumda, mükemmel durumda değiller ama bu normal. Hedefimiz her galibiyeti yakalamaya çalışmak. Bunun kolay olmadığını biliyoruz ama evimizde oynuyoruz ve her şey mümkün."
"Öncelikle adım adım düşünmemiz gerekiyor. İlk maçı Belçika ile oynayacağız. Benim için en önemli maç ilk maç. Belçika'dan sonra diğer takımı düşünmeye başlayacağız. Her takım çok iyi becerilere sahip. Takımların çok iyi detayları var. Bizim de kendi güçlü yönlerimize odaklanmamız ve onların güçlü yönlerini azaltmaya çalışmamız gerekiyor. Örneğin Çin gibi kesinlikle daha komple takımlar var ve bu son maç olacak. Şimdi Çin'i düşünmek istemiyorum. Şimdi hedefim Belçika."
"Ankara'da oynamayı dört gözle bekliyorum. Arenanın tamamen dolu, tıklım tıklım dolu olacağından eminim. Bu nedenle önemli olacak. Evimizde oynadığımız için taraftarların bize çok yardımcı olacağını biliyorum. Biletlerin çok kısa sürede tükendiğini düşünüyorum ve bu bizim için çok özel bir durum. Voleybol Türkiye'de çok önemli, milli takımla burada maç oynamak da çok güzel."
Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi 2. etabındaki ilk rakibi Belçika. Ankara Spor Salonu'nda oynayacak maçın başlama saati 19.30.
Türkiye, Belçika'ya karşı oynadığı son 5 resmi maçı da kazandı. A Milli Takım, 2022'de oynanan FIVB Milletler Ligi'nde Belçika'yı 3-1 yenmişti. Ay-yıldızlı ekip, rakibine karşı son yenilgisini 2019 yılındaki VNL maçında 3-1'lik skorla almıştı.
Milliler, ikinci etapta ayrıca Fransa, Almanya ve Çin'le mücadele edecek. Karşılaşma TRT'den ve S Sports'tan canlı olarak ekrana gelecek.