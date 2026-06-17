Haydi Türkiye 80 milyon seninle: Milli maç bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

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"Hedefimiz her maçı kazanmak. Bazı etapların daha kolay, bazılarının daha zor olabileceğini biliyoruz. Şimdi evimizde oynuyoruz. Takımın durumu ilk etap sonundan biraz farklı. İlk etapta birçok genç oyuncuyu kadromuza kattık. Bu bizim için milli takımın geleceği için oyuncuların sağlığı için gerçekten çok önemliydi. Şimdi oyuncular iyi durumda, mükemmel durumda değiller ama bu normal. Hedefimiz her galibiyeti yakalamaya çalışmak. Bunun kolay olmadığını biliyoruz ama evimizde oynuyoruz ve her şey mümkün."