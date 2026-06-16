Kılıçdaroğlu'nu destekleyen eski vekil kürsüde neye uğradığını şaşırdı

CHP'ye yönelik mutlak butlan kararının ardından Genel Başkanlığa getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren eski Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Havza Danışma Kurulu'nda konuşma yaparken partililerin tepkisiyle karşılaştı.

Konuşması "Genel Başkan Özgür Özel" sloganları ile sık sık kesilen Zeybek, kendisine yönelik tepki sonrası kürsüden inmek durumunda kaldı.

Zeybek, tepki gösterilen konuşması esnasında partililerin kimi destekliyorsun sorusuna şöyle yanıt vermişti:

"Çok değerli arkadaşlar, takdir edersiniz ki ben kendi çalışma dönemimdeki genel başkanlarımdan, grup başkan vekillerimden, milletvekillerinden, partinin üst kademelerinden -özür diliyorum ama- sizden daha iyi tanıyan, bilen durumda yaşadım, o gün oralarda oldum. Tabii arkadaşlar haklı olarak soruyorlar; illaki bir taraftan olacak. Ben sizin gibi değilim arkadaşlar. Neden değilim? Ben ne Kılıçdaroğlu’nun adamıyım, ne Özgür Özel’in adamıyım. Ben Cumhuriyet Halk Partisi’nin adamıyım! Ben Cumhuriyet Halk Partisi’nin adamıyım!"