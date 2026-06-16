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Kılıçdaroğlu'nu destekleyen eski vekil kürsüde neye uğradığını şaşırdı

Eski CHP Milletvekili Kemal Zeybek Havza danışma kurulunda konuşma yaparken Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklediği için sahneden indirildi.

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CHP'ye yönelik mutlak butlan kararının ardından Genel Başkanlığa getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren eski Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Havza Danışma Kurulu'nda konuşma yaparken partililerin tepkisiyle karşılaştı.

KILIÇDAORĞLU DESTEKÇİSİ ESKİ VEKİL NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Konuşması "Genel Başkan Özgür Özel" sloganları ile sık sık kesilen Zeybek, kendisine yönelik tepki sonrası kürsüden inmek durumunda kaldı.

Kılıçdaroğlu'nu destekleyen eski vekil kürsüde neye uğradığını şaşırdı - Resim : 1

"BEN SİZİN GİBİ DEĞİLİM"

Zeybek, tepki gösterilen konuşması esnasında partililerin kimi destekliyorsun sorusuna şöyle yanıt vermişti:

"Çok değerli arkadaşlar, takdir edersiniz ki ben kendi çalışma dönemimdeki genel başkanlarımdan, grup başkan vekillerimden, milletvekillerinden, partinin üst kademelerinden -özür diliyorum ama- sizden daha iyi tanıyan, bilen durumda yaşadım, o gün oralarda oldum. Tabii arkadaşlar haklı olarak soruyorlar; illaki bir taraftan olacak. Ben sizin gibi değilim arkadaşlar. Neden değilim? Ben ne Kılıçdaroğlu’nun adamıyım, ne Özgür Özel’in adamıyım. Ben Cumhuriyet Halk Partisi’nin adamıyım! Ben Cumhuriyet Halk Partisi’nin adamıyım!"
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
CHP Kemal Kılıçdaroğlu Samsun Özgür Özel
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