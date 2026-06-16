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Santarelli imzayı attı: Takımı resmen açıkladı

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli imzayı attı. Takımı resmen açıkladı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Santarelli imzayı attı: Takımı resmen açıkladı

İtalyan voleybolunun ünlü isimlerinden Daniele Santarelli, Filenin Sultanları'nda 3. yılını geçiriyor. Santarelli'nin A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü olarak 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Daniele Santarelli, aynı zamanda İtalya'nın Imoco Conegliano takımının başantrenörlüğünü yapıyor.

SÖZLEŞMEYE İMZA ATTI

Imoco Conegliano Kulübü, başantrenör Daniele Santarelli'nin sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu.

Santarelli imzayı attı: Takımı resmen açıkladı - Resim : 2
Santarelli'nin sözleşmesi geçen sezonun bitmesiyle birlikte tamamlanmıştı.
Daniele Santarelli, imzaladığı bu sözleşmeyle 1 yıl daha İtalyan takımında görev yapacak.
Santarelli, Conegliano'da başantrenör olarak 10. sezonunu geçirecek. 45 yaşındaki Daniele Santarelli, İtalya Ligi'nde defalarca şampiyonluk yaşarken, takımı Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda da zafere taşımayı başarmıştı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Voleybol İtalya Milli Takım Filenin Sultanları
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