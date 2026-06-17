Son Dakika | Olağanüstü kurultay için delege imzaları CHP Genel Merkezi'nde

CHP’de kurultay tartışmaları sürerken CHP Lideri Özgür Özel cephesinden yeni bir hamle geldi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, 74 il başkanıyla birlikte CHP Genel Merkezi’ne giderek toplanan imzaları teslim etti.

Halk TV Muhabiri Sibel Mazerk'in aktardığına göre; Genel merkeze 833 noter tasdikli imza sunuldu. İstanbul delegelerinden gelen 170 imza da dosyaya eklendi. Böylece toplam imza sayısı 1003’e ulaştı. Ancak resmi geçerliliği bulunan imza sayısının 833 olduğu belirtildi.

15 GÜN SÜRE

CHP Genel Merkezi’nin imzaları 15 günlük süre içinde incelemesi bekleniyor. Bu süreçte imzaların noter tasdikli olup olmadığı ve imza veren delegeler arasında ihraç edilen isim bulunup bulunmadığı kontrol edilecek.

İncelemenin ardından imzaların Çankaya İlçe Seçim Kurulu’na gönderilip gönderilmeyeceği merak konusu oldu. Bu konuda kararın bugün yapılacak MYK toplantısında ele alınması bekleniyor.

7 İL BAŞKANI İLE ÇIKTI

Murat Emir’in yanı sıra 74 il başkanı da CHP Genel Merkezi’ne geldi. Emir ile birlikte 7 il başkanı genel sekreterlik katına çıkarak imzaların teslim sürecine katıldı.

Butlan CHP’sinde gözler saat 14.00’te yapılacak MYK toplantısına çevrildi. Toplantıda kurultay imzalarının yanı sıra ihraç süreçleri ve Meclis grup başkanvekilliği için yapılacak atamaların da gündeme gelmesi bekleniyor.

İhraç sürecinde sırada bazı il başkanlarının olduğu öne sürüldü. Bu isimler arasında Ankara, İstanbul ve İzmir il başkanlarının da bulunabileceği ifade edildi.