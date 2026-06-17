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Halk TV Türkiye Van Gölü'nün incileri çılgınca zıpladı: Martılar hepsini havada kaptı

Van Gölü'nün incileri çılgınca zıpladı: Martılar hepsini havada kaptı

Van Gölü'nün endemik türü inci kefallerinin eşsiz üreme göçü görsel şölene dönüştü. Erciş'teki Deliçay'da su debisinin düşmesiyle görünür hale gelen balıkların akıntıya karşı verdiği mücadele, doğaseverlerden büyük ilgi görüyor.

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Sena Çayan
Sena Çayan Derleyen
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Van Gölü'nün incileri çılgınca zıpladı: Martılar hepsini havada kaptı - Fotoğraf: 1
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Van Gölü'nün endemik türü inci kefalleri, su debisinin düşmesiyle Erciş'teki Deliçay'da yeniden görünür hale geldi; akıntıya karşı sıçrayarak göç eden balıklar ziyaretçilere eşsiz bir doğa şöleni sunuyor.

Van Gölü'nün incileri çılgınca zıpladı: Martılar hepsini havada kaptı - Fotoğraf: 2
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Akarsuların su seviyesinin düşmesiyle inci kefallerinin göçleri yeniden gözlemlenebilir hale geldi.

Van Gölü'nün incileri çılgınca zıpladı: Martılar hepsini havada kaptı - Fotoğraf: 3
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Bu yıl su debisinin uzun süre yüksek kalması nedeniyle inci kefalleri göçlerini haftalarca su altında sürdürmüştü.

Van Gölü'nün incileri çılgınca zıpladı: Martılar hepsini havada kaptı - Fotoğraf: 4
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Erciş ilçesindeki Deliçay'da debinin düşmesiyle balıklar akıntıya karşı belirgin biçimde sıçramaya başladı.

Van Gölü'nün incileri çılgınca zıpladı: Martılar hepsini havada kaptı - Fotoğraf: 5
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İnci kefalleri her yıl 15 Nisan-15 Temmuz arasında üremek için Van Gölü'nden tatlı su akarsularına göç eder.

Van Gölü'nün incileri çılgınca zıpladı: Martılar hepsini havada kaptı - Fotoğraf: 6
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Latince adı Alburnus tarichi olan inci kefali, yalnızca Van Gölü havzasında yaşayan endemik bir türdür.

Van Gölü'nün incileri çılgınca zıpladı: Martılar hepsini havada kaptı - Fotoğraf: 7
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Van Gölü'nün yüksek alkalin yapısı inci kefallerinin üremesine elverişli olmadığı için balıklar tatlı sulara göç etmek zorunda kalıyor.

Van Gölü'nün incileri çılgınca zıpladı: Martılar hepsini havada kaptı - Fotoğraf: 8
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Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü, inci kefalinin bilinen tek doğal yaşam alanı konumunda bulunuyor.

Van Gölü'nün incileri çılgınca zıpladı: Martılar hepsini havada kaptı - Fotoğraf: 9
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Balıkların akıntıya karşı gösterdiği sıçrama davranışı bölge halkı tarafından "atlama ve uçma" olarak adlandırılıyor.

Van Gölü'nün incileri çılgınca zıpladı: Martılar hepsini havada kaptı - Fotoğraf: 10
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Göç eden inci kefalleri şelaleleri ve kayalık engelleri aşarak akıntıya karşı yukarı doğru ilerliyor.

Van Gölü'nün incileri çılgınca zıpladı: Martılar hepsini havada kaptı - Fotoğraf: 11
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Doğa fotoğrafçısı Ferzende Coşar, inci kefallerini fotoğraflamak için her yıl bölgeye geldiğini söyledi.

Van Gölü'nün incileri çılgınca zıpladı: Martılar hepsini havada kaptı - Fotoğraf: 12
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Coşar, debinin yüksek olduğu dönemlerde balıkların sıçrama hareketini görmenin mümkün olmadığını, son günlerde suyun çekilmesiyle bu manzaranın ortaya çıktığını belirtti.

Van Gölü'nün incileri çılgınca zıpladı: Martılar hepsini havada kaptı - Fotoğraf: 13
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Akarsularda inci kefallerini avlamak için bekleyen martılar da ziyaretçiler için ayrı bir doğa gösterisi yaratıyor.

Van Gölü'nün incileri çılgınca zıpladı: Martılar hepsini havada kaptı - Fotoğraf: 14
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Fotoğrafçılar ve doğa gözlemcileri, inci kefallerinin sıçrama görüntülerini sosyal medyada paylaşarak bölgenin tanıtımına katkı sağlıyor.

Van Gölü'nün incileri çılgınca zıpladı: Martılar hepsini havada kaptı - Fotoğraf: 15
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Doğa gözlemcisi Hasan Ortakaya, bu görüntülerin yılın her döneminde oluşmadığını ve yalnızca belirli zamanlarda izlenebildiğini ifade etti.

Van Gölü'nün incileri çılgınca zıpladı: Martılar hepsini havada kaptı - Fotoğraf: 16
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Ortakaya, su seviyesinin düşmesiyle birlikte balıkların çok daha rahat sıçramaya başladığını ve misafirleriyle bu anları paylaştıklarını aktardı.

Van Gölü'nün incileri çılgınca zıpladı: Martılar hepsini havada kaptı - Fotoğraf: 17
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Antalya'dan bölgeye gelen Tahsin Karaçor, inci kefallerinin oluşturduğu manzaranın görülmeye değer olduğunu söyledi.

Van Gölü'nün incileri çılgınca zıpladı: Martılar hepsini havada kaptı - Fotoğraf: 18
18 27

Karaçor, bölgenin doğal güzelliklerinin ve göçün yarattığı görsel şölenin kendisini derinden etkilediğini belirtti.

Van Gölü'nün incileri çılgınca zıpladı: Martılar hepsini havada kaptı - Fotoğraf: 19
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Göç döneminde İnci Kefali Tabiat Parkı her yıl on binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor.

Van Gölü'nün incileri çılgınca zıpladı: Martılar hepsini havada kaptı - Fotoğraf: 20
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İnci kefali göçü Van'ın en önemli eko-turizm değerlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Van Gölü'nün incileri çılgınca zıpladı: Martılar hepsini havada kaptı - Fotoğraf: 21
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İnci kefalinin popülasyonu 1990'lı yıllarda aşırı ve kaçak avlanma nedeniyle ciddi tehlike altına girmişti.

Van Gölü'nün incileri çılgınca zıpladı: Martılar hepsini havada kaptı - Fotoğraf: 22
22 27

Üreme döneminde uygulanan av yasağı ve denetimler sayesinde inci kefali popülasyonu yıllar içinde önemli ölçüde toparlandı.

Van Gölü'nün incileri çılgınca zıpladı: Martılar hepsini havada kaptı - Fotoğraf: 23
23 27

15 Nisan-15 Temmuz arasında inci kefali avlamak yasak olup yasağı ihlal edenlere idari para cezası uygulanıyor.

Van Gölü'nün incileri çılgınca zıpladı: Martılar hepsini havada kaptı - Fotoğraf: 24
24 27

İnci kefali göçünün en yoğun yaşandığı dönem genellikle mayıs ve haziran aylarına denk geliyor.

Van Gölü'nün incileri çılgınca zıpladı: Martılar hepsini havada kaptı - Fotoğraf: 25
25 27

Göçün zirve yaptığı günlerde akarsularda binlerce inci kefali aynı anda sıçrayarak ilerliyor.

Van Gölü'nün incileri çılgınca zıpladı: Martılar hepsini havada kaptı - Fotoğraf: 26
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Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, inci kefalinin göç döngüsünü ve popülasyon değişimlerini yıllardır bilimsel olarak izliyor.

Van Gölü'nün incileri çılgınca zıpladı: Martılar hepsini havada kaptı - Fotoğraf: 27
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İnci kefallerinin üreme göçü, Van Gölü havzasının en dikkat çekici doğa olaylarından biri olmayı sürdürüyor.

(AA)

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