Van Gölü'nün incileri çılgınca zıpladı: Martılar hepsini havada kaptı
Van Gölü'nün endemik türü inci kefallerinin eşsiz üreme göçü görsel şölene dönüştü. Erciş'teki Deliçay'da su debisinin düşmesiyle görünür hale gelen balıkların akıntıya karşı verdiği mücadele, doğaseverlerden büyük ilgi görüyor.
Van Gölü'nün endemik türü inci kefalleri, su debisinin düşmesiyle Erciş'teki Deliçay'da yeniden görünür hale geldi; akıntıya karşı sıçrayarak göç eden balıklar ziyaretçilere eşsiz bir doğa şöleni sunuyor.
Akarsuların su seviyesinin düşmesiyle inci kefallerinin göçleri yeniden gözlemlenebilir hale geldi.
Bu yıl su debisinin uzun süre yüksek kalması nedeniyle inci kefalleri göçlerini haftalarca su altında sürdürmüştü.
Erciş ilçesindeki Deliçay'da debinin düşmesiyle balıklar akıntıya karşı belirgin biçimde sıçramaya başladı.
İnci kefalleri her yıl 15 Nisan-15 Temmuz arasında üremek için Van Gölü'nden tatlı su akarsularına göç eder.
Latince adı Alburnus tarichi olan inci kefali, yalnızca Van Gölü havzasında yaşayan endemik bir türdür.
Van Gölü'nün yüksek alkalin yapısı inci kefallerinin üremesine elverişli olmadığı için balıklar tatlı sulara göç etmek zorunda kalıyor.
Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü, inci kefalinin bilinen tek doğal yaşam alanı konumunda bulunuyor.
Balıkların akıntıya karşı gösterdiği sıçrama davranışı bölge halkı tarafından "atlama ve uçma" olarak adlandırılıyor.
Göç eden inci kefalleri şelaleleri ve kayalık engelleri aşarak akıntıya karşı yukarı doğru ilerliyor.
Doğa fotoğrafçısı Ferzende Coşar, inci kefallerini fotoğraflamak için her yıl bölgeye geldiğini söyledi.
Coşar, debinin yüksek olduğu dönemlerde balıkların sıçrama hareketini görmenin mümkün olmadığını, son günlerde suyun çekilmesiyle bu manzaranın ortaya çıktığını belirtti.
Akarsularda inci kefallerini avlamak için bekleyen martılar da ziyaretçiler için ayrı bir doğa gösterisi yaratıyor.
Fotoğrafçılar ve doğa gözlemcileri, inci kefallerinin sıçrama görüntülerini sosyal medyada paylaşarak bölgenin tanıtımına katkı sağlıyor.
Doğa gözlemcisi Hasan Ortakaya, bu görüntülerin yılın her döneminde oluşmadığını ve yalnızca belirli zamanlarda izlenebildiğini ifade etti.
Ortakaya, su seviyesinin düşmesiyle birlikte balıkların çok daha rahat sıçramaya başladığını ve misafirleriyle bu anları paylaştıklarını aktardı.
Antalya'dan bölgeye gelen Tahsin Karaçor, inci kefallerinin oluşturduğu manzaranın görülmeye değer olduğunu söyledi.
Karaçor, bölgenin doğal güzelliklerinin ve göçün yarattığı görsel şölenin kendisini derinden etkilediğini belirtti.
Göç döneminde İnci Kefali Tabiat Parkı her yıl on binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor.
İnci kefali göçü Van'ın en önemli eko-turizm değerlerinden biri olarak kabul ediliyor.
İnci kefalinin popülasyonu 1990'lı yıllarda aşırı ve kaçak avlanma nedeniyle ciddi tehlike altına girmişti.
Üreme döneminde uygulanan av yasağı ve denetimler sayesinde inci kefali popülasyonu yıllar içinde önemli ölçüde toparlandı.
15 Nisan-15 Temmuz arasında inci kefali avlamak yasak olup yasağı ihlal edenlere idari para cezası uygulanıyor.
İnci kefali göçünün en yoğun yaşandığı dönem genellikle mayıs ve haziran aylarına denk geliyor.
Göçün zirve yaptığı günlerde akarsularda binlerce inci kefali aynı anda sıçrayarak ilerliyor.
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, inci kefalinin göç döngüsünü ve popülasyon değişimlerini yıllardır bilimsel olarak izliyor.
İnci kefallerinin üreme göçü, Van Gölü havzasının en dikkat çekici doğa olaylarından biri olmayı sürdürüyor.
(AA)