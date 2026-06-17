Son Dakika | Baro başkanı dahil 12 avukat uyuşturucudan gözaltına alındı!

Denizli’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Denizli Baro Başkanı Ufuk Kök’ün de aralarında olduğu 12 avukat gözaltına alındı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kök ve 11 avukat hakkında “uyuşturucu kullanmak” suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.

DENİZLİ BAROSU'NDA ARAMA YAPILDI

Kararın ardından İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi. Denizli Barosu binası ile avukatlara ait adreslerde arama yapıldı.

Gözaltına alınan Baro Başkanı Ufuk Kök ve 11 avukat, işlemleri için jandarmaya götürüldü.

AVUKATLAR İÇİN GÖZALTI NASIL İŞLER?

Avukatların milletvekilleri gibi genel bir dokunulmazlığı bulunmuyor. Ancak kanun, avukatlar hakkında yapılacak bazı işlemler için özel usul öngörüyor.

Avukatlık görevi nedeniyle ya da görev sırasında işlendiği iddia edilen suçlarda doğrudan soruşturma yürütülemiyor. Bu tür dosyalarda Adalet Bakanlığı’ndan izin alınması gerekiyor.

Avukatların kişisel suçlamalara konu olması halinde ise genel ceza muhakemesi hükümleri uygulanabiliyor. Ancak avukat büroları ve konutlarında yapılacak aramalar özel kurallara bağlı.

Buna göre avukat büroları ve konutları, ancak mahkeme kararıyla aranabiliyor. Aramanın Cumhuriyet savcısı denetiminde yapılması ve baro temsilcisinin işlem sırasında hazır bulunması gerekiyor.