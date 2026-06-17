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Tarlada buldukları dev çekirgeyi etle beslediler

Batman'ın Gercüş ilçesinde mercimek tarlasında dev bir çekirgeyle karşılaşan Salih Kavak, böceği etle beslediği anları kamerasıyla kaydetti.

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Tarlada buldukları dev çekirgeyi etle beslediler - Fotoğraf: 1
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Gercüş'te arkadaşlarına mercimek hasadında yardım etmeye giden Salih Kavak, tarlada dikkat çekici büyüklükte bir çekirge fark etti.

Tarlada buldukları dev çekirgeyi etle beslediler - Fotoğraf: 2
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Kavak ve arkadaşları böceği önce ellerine alıp inceledi.

Tarlada buldukları dev çekirgeyi etle beslediler - Fotoğraf: 3
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Çekirgeyi yere bırakana arkadaşlar hayvanın yürümeye başladığını gördü.

Tarlada buldukları dev çekirgeyi etle beslediler - Fotoğraf: 4
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Yanlarında bulunan etten küçük bir parça uzatan grup, çekirgenin eti yediğini görünce şaşırdı.

Tarlada buldukları dev çekirgeyi etle beslediler - Fotoğraf: 5
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Kavak o anları cep telefonuyla kayıt altına aldı.

Tarlada buldukları dev çekirgeyi etle beslediler - Fotoğraf: 6
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Çekirge incelemenin ardından doğal ortamına bırakıldı.

Tarlada buldukları dev çekirgeyi etle beslediler - Fotoğraf: 7
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Kavak, "Bu canlıların tarıma bir zararı olmadığını düşünüyorum. Oldukça zararsızlar, lütfen kimse onları öldürmesin" dedi.

(DHA)

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