Tarlada buldukları dev çekirgeyi etle beslediler
Batman'ın Gercüş ilçesinde mercimek tarlasında dev bir çekirgeyle karşılaşan Salih Kavak, böceği etle beslediği anları kamerasıyla kaydetti.
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Gercüş'te arkadaşlarına mercimek hasadında yardım etmeye giden Salih Kavak, tarlada dikkat çekici büyüklükte bir çekirge fark etti.
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Kavak ve arkadaşları böceği önce ellerine alıp inceledi.
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Çekirgeyi yere bırakana arkadaşlar hayvanın yürümeye başladığını gördü.
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Yanlarında bulunan etten küçük bir parça uzatan grup, çekirgenin eti yediğini görünce şaşırdı.
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Kavak o anları cep telefonuyla kayıt altına aldı.
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Çekirge incelemenin ardından doğal ortamına bırakıldı.
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Kavak, "Bu canlıların tarıma bir zararı olmadığını düşünüyorum. Oldukça zararsızlar, lütfen kimse onları öldürmesin" dedi.
(DHA)